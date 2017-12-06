СК: Завершено расследование о взятках в «Белтехосмотре»





Инженер филиала «Белтехосмотр» на протяжении двух лет регулярно получал взятки от владельцев машин за прохождение техосмотра. Сотруднику предъявлено обвинение по 86 эпизодам.

Управление СК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении инженера по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении одного из филиалов предприятия "Белтехосмотр".

По данным следствия, мужчина с ноября 2015 года по февраль 2017-го систематически получал взятки (в среднем по 20 долларов и иные материальные ценности) от владельцев машин с различными неисправностями и несоответствиями за благоприятное решение вопросов о прохождении ими техосмотра.

"Проведено несколько сотен допросов, обысков, выемок, осмотров транспортных средств и технической документации. Получены заключения экспертиз. Изъятые фиктивные сертификаты и разрешения признаны недействительными. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по 86 эпизодам противоправной деятельности. В их числе - взятки (ч.1, 2 ст.430 УК) и служебный подлог (ч.1 ст.427 УК)", - рассказала Татьяна Белоног.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. Следователи установили и ряд нарушений в организационной работе диагностических станций, сообщила БЕЛТА .

В связи с этим следствием направлено представление руководству РУСП "Белтехосмотр" об устранении выявленных причин и условий, которые способствовали совершению коррупционных преступлений.

