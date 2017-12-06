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Как выглядит самый дорогой особняк в Силиконовой долине: рядом со штаб-квартирами Facebook и Google

07.12.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Стать соседом самых влиятельных людей в мире технологий можно всего за 48 миллионов долларов, — пишет Business Insider. — Три из пяти самых дорогих почтовых индексов в Америке относятся к аристократическому пригороду Кремниевой долины, где технократические магнаты покупают особняки за наличные и по цене намного выше запрашиваемой.

Один из таких особняков выставили на продажу по адресу в Вудсайде (штат Калифорния) по адресу Портола-роуд, 1550. На сегодняшний день это самый дорогой дом на продажу в Кремниевой долине.


Фото: businessinsider.com

Вудсайд — это практически деревенский район Кремниевой долины, где на протяжении многих лет жили такие магнаты, как Стив Джобс, Ларри Эллисон и Масаёси Сон из SoftBank. Здесь же расположены и штаб-квартиры Facebook и Google.


Дом Стива Джобса

Поместье Canardia, которое оценили в 48 миллионов долларов, 1915 года постройки. Оно когда-то принадлежало светской львице Аделаиде Киркбрайд.


У поместья — собственное озеро. Фото: businessinsider.com

Особняк во французском стиле расположен на огромном участке почти в три гектара. Его площадь — 585 квадратных метров. В особняке пять спален, столовая, гардеробные, семь больших ванных комнат.


Фото: businessinsider.com

Фото: businessinsider.com

Несмотря на уединенное расположение, особняк находится недалеко от офисов Google, Facebook, VC на знаменитой Сэнд-хилл-роуд и Стэнфордского университета.


Фото: businessinsider.com

Фото: businessinsider.com

Фото: businessinsider.com

Листинговый агент Пьер Бульян рассказал, почему этот дом стоит таких денег. По его словам, основная резиденция занимает почти три гектара обширного пространства и другого такого в Кремниевой долине больше не найти. Это позволит новым владельцам удвоить площадь дома.


Фото: businessinsider.com

— 48 млн долларов для миллиардеров — это, возможно, не такая большая сумма. Цифры не имеют большого значения для этих ребят, особенно когда они продают компании за миллиард и больше, — рассказал агент.


Фото: businessinsider.com
 
 
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Агент уверен, что 48 млн долларов, которые просят за особняк, для миллиардеров не такая большая сумма.

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