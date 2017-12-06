Гур-Арье: решение Трампа по Иерусалиму зрело давно /

Срочное заседание Совета безопасности ООН ожидается 8 декабря в Нью-Йорке, поводом послужило решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля , на что болезненно отреагировали ряд мусульманских государств.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Страсти по Иерусалиму: реакция мировых лидеров и Ближнего Востока

Не вызовет ли это новой вспышки терроризма внутри Израиля ? Ситуацию комментирует политический обозреватель израильского телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье.

"Это заявление Трампа не было неожиданностью. Об этом говорили давно, Трамп провел переговоры с лидерами ряда государств, в том числе с лидером Палестинской автономии, с королем Иордании, Саудовской Аравии. Мы убеждены в том, что это решение не только не повлечет срыв мирного процесса, который топчется на месте уже давно благодаря Обаме и его политике мягкотелости, которую он проводил в обе свои президентские каденции, но и подвигнет Махмуда Аббаса не уклоняться от переговоров. Аббасу более удобно и комфортно быть в состоянии лидера, борющегося за свои права народа, чем получить государство и начать заниматься канализацией, снабжением и прочим", — считает Гур-Арье.

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Комментарий политического обозревателя Александра Гур-Арье слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.