Руководство «Халл Сити» определилось с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Саутгемптона», «Рединга» и «Шеффилд Юнайтед» Найджел Адкинс. Об этом сообщается на официальном сайте «Халл Сити».

52-летний специалист подписал контракт сроком на 1,5 года. Сегодня, 7 декабря, команда под руководством Адкинса проведет первую тренировку, а 9 декабря англичанин будет руководить командой в матче 21-го тура чемпионшипа с «Брентфордом».

Напомним, что 3 декабря пост главного тренера «Халл Сити» покинул россиянин Леонид Слуцкий , который руководил командой с лета 2017 года.