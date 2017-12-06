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"Халл Сити", уволивший Слуцкого, назвал имя нового главного тренера

07.12.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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Руководство «Халл Сити» определилось с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Саутгемптона», «Рединга» и «Шеффилд Юнайтед» Найджел Адкинс. Об этом сообщается на официальном сайте «Халл Сити».

52-летний специалист подписал контракт сроком на 1,5 года. Сегодня, 7 декабря, команда под руководством Адкинса проведет первую тренировку, а 9 декабря англичанин будет руководить командой в матче 21-го тура чемпионшипа с «Брентфордом».

Напомним, что 3 декабря пост главного тренера «Халл Сити» покинул россиянин Леонид Слуцкий, который руководил командой с лета 2017 года.

 
 
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Руководство "Халл Сити" определилось с новым главным тренером. Им стал бывший наставник "Саутгемптона", "Рединга" и "Шеффилд Юнайтед" Найджел Адкинс.

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