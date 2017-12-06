|
В Полоцке Volkswagen сбил на переходе женщину: пешеход в реанимации
В Полоцке женщина попала под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла утром 7 декабря в районе автобусной остановки «Экимань». По информации ГАИ, 45-летний водитель Volkswagen Golf совершил совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 7 декабря в районе автобусной остановки "Экимань".
|
Архив (Разное)
Комментарии