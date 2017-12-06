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В Полоцке Volkswagen сбил на переходе женщину: пешеход в реанимации

07.12.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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В Полоцке женщина попала под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла утром 7 декабря в районе автобусной остановки «Экимань». По информации ГАИ, 45-летний водитель Volkswagen Golf совершил совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.


Фото: ГАИ Витебска

В результате наезда пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла утром 7 декабря в районе автобусной остановки "Экимань".

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