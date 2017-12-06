Белорусский климат нечасто балует нас солнцем и сказочной зимой. Жители Скандинавии, находящиеся в лидерах мирового рейтинга счастья , научились бороться с серостью и наслаждаться жизнью независимо от погоды за окном. Британская журналистка Хелен Расселл исследовала феномен датского счастья и описала его в книге «Хюгге, или уютное счастье по-датски». GO.TUT.BY приводит любопытные цитаты, чтобы вы не хандрили в эти зимние месяцы.

Публикация от Landleben27 (@landleben27) Окт 19 2017 в 9:42 PDT

Как научиться хюгге

Hygge не имеет в русском языке точного аналога. Ближе всего это слово, пришедшее из норвежского языка, можно перевести как «благосостояние или благополучие». Хюгге понимают как атмосферу и ощущение счастья, которое можно находить в простых вещах. Как же научиться «уютному счастью по-датски»?

1. «Произведения искусства и дизайна стимулируют ту же мозговую активность, что и состояние влюбленности. Датчане пришли к этому выводу девяносто лет назад».

2. «В датских домах всегда много натуральных материалов — дерева и кожи. И еще у нас много светильников. В остальном мире люстру обычно размещают по центру комнаты, но мы прокладываем проводку таким образом, чтобы осветить различные зоны помещения. Так мы создаем световые пятна и выделяем зоны хюгге — зоны уюта».

Публикация от c h a r l o t t e (@my_british_home) Дек 4 2017 в 9:51 PST

3. «Ученые из университета Питтсбурга недавно установили: регулярный отдых на 30 процентов снижает риск летального исхода от сердечных заболеваний. Как утверждают специалисты из английского центра здоровья Наффилд-Колледж, кратковременный перерыв в работе снижает кровяное давление и уровень стресса, а продолжительный отдых улучшает настроение и вселяет в вас приток свежих сил».

4. «Зима — тяжелое время года для иностранцев, — сказала Пернилле. — В Дании это время уютной, семейной жизни. Все сидят за закрытыми дверями. С ноября по февраль датчане кутаются. Не удивляйтесь, если на улицах будет малолюдно, особенно в сельских районах».

5. «Можно упорно работать и пополнять свой банковский счет. Но потом все потратить на то, чтобы твои житейские обязанности выполнял кто-то другой, а ты мог вернуть себе душевное равновесие и заставить себя действовать дальше. В определенный момент начинаешь осознавать простую жизненную математику: меньше новых блестящих вещей = Меньше переработки = Счастливая жизнь».

Публикация от T A T I A N A ✨ (@tkharechko) Дек 4 2017 в 5:19 PST

6. «Понятие arbejdsglaede (происходит от датских слов arbejde — „работа“ и glaede — „счастье“), означающее „счастье от работы“, является основополагающим для характеристики качества жизни в Скандинавии. Это слово существует только в скандинавских языках. Чтобы ощущать arbejdsglaede, большинству датчан необходимо буквально наслаждаться работой. Для многих из них работа — это не просто источник дохода».

7. «В Англии ответить на электронное письмо часов в двенадцать ночи или засидеться на работе до восьми вечера считалось нормой жизни и служебным долгом. Но в Дании подобное поведение лишь подчеркивало твою неспособность выполнить свою работу в отведенное время».

8. «Упорядоченность помогает человеку чувствовать себя увереннее. Если знаешь, что и когда будешь делать, то есть если твоя социальная жизнь расписана на несколько недель вперед, тебе не о чем беспокоиться. Кроме того, при таком количестве свободного времени приятно сознавать, что можешь заняться чем-то конструктивным».

9. «Я спросила у Шарлотты, что такое хюгге. И она ответила, что в датских домах на диванах всегда лежат покрывала или одеяла для дополнительного уюта и множество подушек.

— У датчан даже есть деление на зимние и летние подушки, — сказала Шарлотта. — Выбор подушек огромен: когда у семьи мало денег и купить новую мебель не получается, можно потратить 500 крон на красивую подушку — она сразу придаст комнате яркий акцент».

Публикация от c h a r l o t t e (@my_british_home) Дек 5 2017 в 2:27 PST

10. «В Дании нет привычки перекусывать на ходу и обедать за рабочим столом или ужинать перед телевизором, как это принято в других странах.

— У нас существует традиция совместной трапезы, — рассказала Трин. — По вечерам и в выходные датчане стараются питаться дома, вот почему рестораны за пределами Копенгагена столь неинтересны. Большинство датчан выбирается в ресторан только в дни рождения или по особым случаям, поскольку это дорогое удовольствие».

11. «Членство в клубе (по интересам. — Прим. GO.TUY.BY) отвечает идеалам единства, гармонии и равенства, которые присущи всем скандинавским странам. Для общества, основанного на доверии, очень важна принадлежность к клубу — она порождает в человеке активность, стремление участвовать в общественной жизни и желание делить с другими членами ответственность за свой коллектив. Многочисленные исследования показывают, что членство в клубе способствует формированию доверия и делает жизнь человека более счастливой, поскольку оно придает ему значимость в глазах общества и укрепляет в нем чувство общности».

12. «Плавание! — воскликнул он через час, размахивая своим iPad перед моим носом. Он схватил его обеими руками и приготовился читать мне целую лекцию: — Известно ли тебе, что достаточно 20-минутного плавания, чтобы организм начал вырабатывать эндорфины, вызывающие эйфорию? Плавание улучшает настроение и заряжает энергией, что подтверждено научными исследованиями».

13. «Есть данные, что полчаса ежедневной езды на велосипеде увеличивают продолжительность жизни на четырнадцать месяцев (так написано в научном журнале). А исследование Гарвардской медицинской школы показало, что велоспорт положительно влияет на когнитивные способности человека. Неудивительно, что жители Копенгагена такие умные и бодрые».