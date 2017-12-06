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Белоног о ДТП под Дзержинском: микроавтобус не проходил техосмотр
07.12.2017 14:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Следствие устанавливает обстоятельства
"Мужчина 1988 года рождения, управляя микроавтобусом Volkswagen, не справился с управлением, в результате заноса автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Один из пассажиров погиб на месте, второй был доставлен в больницу с различными повреждениями", — рассказала Белоног.
Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия и возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, это часть 2 статьи 317 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.
"Назначен ряд исследований, в том числе, и по установлению технического состояния транспортного средства, скорости его движения, причине смерти погибшего и иных обстоятельствах", — сказала Белоног.
По предварительным данным, водитель был трезвым. Но уже установлено, что
В Следственном комитете в очередной раз обращают внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения, особенно в условиях, когда наблюдаются дождь, туман и снег.
Комментарий Официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела по факту смертельного ДТП в...
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