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Белоног о ДТП под Дзержинском: микроавтобус не проходил техосмотр

07.12.2017 14:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Следствие устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла днем 6 декабря вблизи деревни Юцки в Дзержинском районе.

"Мужчина 1988 года рождения, управляя микроавтобусом Volkswagen, не справился с управлением, в результате заноса автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Один из пассажиров погиб на месте, второй был доставлен в больницу с различными повреждениями", — рассказала Белоног.

Белоног о ДТП под Дзержинском: микроавтобус не проходил техосмотр
© Следственный комитет
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Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия и возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, это часть 2 статьи 317 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

"Назначен ряд исследований, в том числе, и по установлению технического состояния транспортного средства, скорости его движения, причине смерти погибшего и иных обстоятельствах", — сказала Белоног.

По предварительным данным, водитель был трезвым. Но уже установлено, что автомобиль эксплуатировался без пройденного технического осмотра, добавила представитель СК.

В Следственном комитете в очередной раз обращают внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения, особенно в условиях, когда наблюдаются дождь, туман и снег.

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Комментарий Официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела по факту смертельного ДТП в...

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