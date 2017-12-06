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Неаполитанская пицца - культурное наследие ЮНЕСКО

07.12.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Настоящая неаполитанская пицца пахнет хлебом, моцареллой и базиликом. Готовят ее пиццайоло — особые повара. Профессия эта появилась XVII веке, и тогда пиццу готовили лишь для простых крестьян. И только через несколько веков она появилась на королевском столе у Маргариты Савойской, той самой, в честь которой названа самая популярная пицца в мире.

Забавно, что и пицца — самое популярное итальянское слово в мире. Однако неаполитанцы очень озабочены тем, что исконный рецепт вытесняется сейчас распространение всеми любимого варианта фастфуда.

Теперь неаполитанская пицца будет под охраной ЮНЕСКО, особенно подчеркивается особое умение пиццайоло готовить удивительное тесто. Ведь настоящий пиццайоло не раскатывает тесто, а как истинный скульптор лепит его руками и растягивает, чтобы не раздавить скалкой миллионы пузырьков, которые делаю тесто столь воздушным.

Многие неаполитанцы признаются, что едят пиццу каждый день.

 
 
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Искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО, такое решение принято на очередной сессии в южнокорейском Чеджу.

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