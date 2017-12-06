Мировые цены на продовольствие незначительно снизились в ноябре





Мировые цены на продовольствие в ноябре снизились незначительно, поскольку снижение цен на молочные продукты компенсировало резкое увеличение котировок сахара и растительного масла.

Согласно последнему Индексу продовольственных цен ФАО, индекс в ноябре составил 175,8 пункта, что на 0,5 процента меньше, чем в предыдущем месяце, но на 2,3 процента больше, чем год назад, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Ноябрьское снижение было обусловлено падением индекса цен на молочные продукты ФАО на 4,9%; по сравнению с предыдущим месяцем в результате снижения цен на сливочное масло, сыры и цельное и обезжиренное сухое молоко.

Напротив, индекс цен на сахар ФАО подскочил за месяц на 4,5%, в основном вследствие падения объемов экспорта из Бразилии и опасений того, что рост цен на нефть может привести к увеличению объема использования сахарного тростника для производства этанола.

Индекс цен на растительные масла ФАО также вырос на 1,2% в течение месяца, чему способствовал рост цен на соевое масло, а котировки пальмового масла, напротив, снизились из-за более высоких, чем ожидалось, уровней запасов в Малайзии.

Индекс цен на мясо ФАО в целом остался неизменным, так как рост цен на говядину компенсировал падение котировок на свинину.

Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре вырос незначительно, чему способствовал рост международных котировок риса на 1,1%.

Рост производства и запасов зерновых

ФАО резко повысила свой прогноз по мировому производству зерновых до 2 627 млн тонн, что на 13,4 млн тонн выше октябрьских прогнозов, причем основная часть этого увеличения отражает более высокие прогнозы на урожай кукурузы в Соединенных Штатах и значительное увеличение посевных площадей кукурузы в Индонезии.

По прогнозам, мировое производство пшеницы составит 754,8 млн тонн, а объем мирового производства риса - 500,8 млн тонн, что чуть ниже рекордного уровня 2016 года.

Согласно прогнозам, в 2017-2018 годах общий объем потребления зерновых вырастет на 1,2%, достигнув 2599 млн тонн, причем увеличится объем риса и пшеницы, предназначенный для непосредственного потребления человеком, а более крупное зерно пойдет для кормления животных.

Согласно последним прогнозам ФАО, мировые запасы зерновых вырастут до рекордных 726 млн тонн. Ожидается, что глобальные запасы пшеницы и кукурузы достигнут рекордно высоких отметок.

Крупные запасы приведут к росту соотношения мирового уровня запасов к потреблению зерновых до 27,3% к концу 2017/18 года, что будет самым высоким показателем за последние 16 лет.