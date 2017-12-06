Могилевчанин на М4 съехал в кювет, водитель ГАЗ остановился, чтобы ему помочь, и попал в ДТП

Утром 4 декабря на трассе Минск — Могилев Volkswagen съехал в кювет. Могилевчанин на ГАЗ остановился, чтобы помочь водителю легковушки, и в его автомобиль врезался Ford, сообщили в ОГАИ Белыничского РОВД.





25-летний могилевчанин ехал по М4, когда на 143-м километре автомобиль занесло и выбросило кювет. Это произошло в 06.30. Другой могилевчанин на автомобиле ГАЗ остановился, чтобы помочь водителю Volkswagen. 38-летний мужчина припарковал авто на обочине — хотел помочь отбуксировать легковушку. В 07.20 в ГАЗ врезался могилевчанин на Ford, который ехал в сторону Минска. От удара ГАЗ также вылетел в кювет. Ford получил серьезные механические повреждения.





— На задней оси Ford одна покрышка была зимней, вторая — летней, — отметил начальник ОГАИ Белыничского РОВД Максим Кундалев. — Это в том числе стало причиной вылета машины в кювет.

По словам Кундалева, на скоростной трассе лучше для буксировки транспорта вызывать ГАИ, чтобы не создавать небезопасные условия для других участников движения.