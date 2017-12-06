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Пошли в бизнес. В Беларуси второй месяц подряд растет число предпринимателей

07.12.2017 14:15 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси второй месяц подряд растет число индивидуальных предпринимателей. На начало ноября в стране было зарегистрировано 244,3 тысячи ИП. Это на 1444 предпринимателей больше, чем на 1 сентября. При этом количество зарегистрированных предпринимателей на 1,3% не дотягивает до январских показателей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

За октябрь в Беларуси стало на 637 предпринимателей больше. Их число снизилось только в Брестской и Гродненской областях. В остальных регионах — выросло. При этом заметнее всего их число за октябрь увеличилось в Минске (+354 ИП).

Число зарегистрированных ИП на начало ноября
регион число ИП в % к их числу на 1 января 2017 года
Брестская 32 356 -1
Витебская 21 558 -3
Гомельская 26 671 -0,6
Гродненская 24 449 -4,2
Минск 79 145 -1
Минская 37 387 -0,04
Могилевская 22 747 -1,4
страна 244 313 -1,3

Больше всего ИП по-прежнему работает в Минске — 79,1 тысячи, а меньше всего — в Витебской области (почти 21,6 тысячи).

Напомним, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси сокращалось на протяжении 2015 и 2016 годов.

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Теги: Минск
 
 
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На начало ноября в стране было зарегистрировано 244,3 тысячи индивидуальных предпринимателей.

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