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Пошли в бизнес. В Беларуси второй месяц подряд растет число предпринимателей
В Беларуси второй месяц подряд растет число индивидуальных предпринимателей. На начало ноября в стране было зарегистрировано 244,3 тысячи ИП. Это на 1444 предпринимателей больше, чем на 1 сентября. При этом количество зарегистрированных предпринимателей на 1,3% не дотягивает до январских показателей.
За октябрь в Беларуси стало на 637 предпринимателей больше. Их число снизилось только в Брестской и Гродненской областях. В остальных регионах — выросло. При этом заметнее всего их число за октябрь увеличилось в Минске (+354 ИП).
Больше всего ИП по-прежнему работает в Минске — 79,1 тысячи, а меньше всего — в Витебской области (почти 21,6 тысячи).
Напомним, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси сокращалось на протяжении 2015 и 2016 годов.
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На начало ноября в стране было зарегистрировано 244,3 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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