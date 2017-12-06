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"Старт", "Чайка" и Evolution 8. Молодечненец собирает игрушечные авто и хочет построить для них город

07.12.2017 14:04 — Разное | Tut.by  
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В коллекции Евгения Радивилко — примерно 100 моделей: от легковушек, выпущенных в СССР, до уникальных экземпляров — копий автомобилей XVII века и современных иномарок. Свои авто он хранит дома на специально отведенных полках.

Евгению Радивилко 24 года. Страсть к игрушечным машинкам появилась пять лет назад. А началось все с мечты.


Mitsubishi Lancer Evolution 8, с которой началась коллекция Евгения Радивилко

— Я раньше занимался ремонтом машин и всегда мечтал купить Mitsubishi Lancer Evolution 8 из известного фильма «Форсаж». Однажды увидел ее копию, купил и поставил на полку. Спустя время купил Lancer Evolution 9, а затем — «Ладу». Вот с них и началась коллекция, — рассказывает корреспонденту МЛЫН.BY Евгений, демонстрируя игрушечный автопарк.

За пять лет коллекция выросла и пополнилась новыми экземплярами. Машинки молодечненец ищет у знакомых и в интернете. Что-то выкупает или меняется с другими коллекционерами.



В коллекции Евгения — почти 100 машинок

Например, коллекция советских машинок началась с «Лады 2107». Сейчас в ней есть около 30 автомобилей: «жигули», «Москвичи», «Волги», «Запорожец».


Есть даже узнаваемые копии. Например, «Москвич 407», копия такси на Дубровку из «Бриллиантовой руки», ГАЗ-13 «Чайка», оригинал которой в подарок от Хрущева получили писатель Михаил Шолохов и космонавт Юрий Гагарин. А еще — модель редкого чудо-автобуса «Старт» из «Кавказской пленницы», выпускавшегося в Советском Союзе очень малой серией — всего 15 штук.



«Чайка» и «Старт»

— Модели советских машин очень ценны, потому что сделаны тоже в СССР. И такие модели сегодня нигде не найти. Только у коллекционеров. Но и те вряд ли согласятся их продать. По себе знаю: мне за некоторые экземпляры очень хорошие деньги предлагали. Но ни в какую не согласился, они мне как родные, — говорит коллекционер.

Есть в коллекции Евгения Радивилко уникальный автобус ручной сборки.


— Его мне подарил друг. От деда остался. Он рассказывал, что машинки ему подарил знакомый, который работал на таком автобусе и однажды сделал из пластика его копию.

Особенная часть большой коллекции — модели техники XVII века. Это сейчас мы знаем их как «Мерседес», «Форд», «Ауди», а четыре века назад они имели совершенно иные названия.



Модели техники XVII века

— Эти модели тоже подарил знакомый, — продолжает Евгений. — Они были в полуразобранном виде. Но я решил дать им вторую жизнь. Сначала нашел в интернете оригиналы, а потом восстанавливал по ним копии. В ход шло все: и металл, и гипс, и пластик, и краски. В общем, старался максимально подогнать под оригинал.

— Получилось?

—  Получилось здорово. Они сейчас как будто только с конвейера сошли! — улыбается коллекционер.

Год назад молодечненец начал собирать копии современных иномарок и уже накопил больше 30 экземпляров.

Модельки Евгений покупает в ларьках и интернете, но перед тем как поставить на полку, тюнингует: тонирует стекла, ставит «литье», вешает спойлер…

— В итоге получается та же модель, только выглядит круче! — объясняет Евгений.



Коллекционер считает, что «навороты» хорошо смотрятся не только на иномарках. Преобразить можно даже советскую «Ладу»:

— Как-то я увидел в интернете ролик дрифтеров. Они разъезжали на тюнингованных «Ладах». Меня очень впечатлило, как эти братья доказали всему миру, что советский автопром не хуже, а даже, может быть, лучше любой заграничной иномарки. И после этого полностью повторил их «Лады» на аналогичных машинках-копиях. Вышло неплохо.



Коллекционер повторил «Ладу» на игрушечных машинках

В планах Евгения Радивилко — расширять и пополнять коллекцию. А еще — построить макет города и «заселить» в него весь свой автопарк.

— У меня двое сыновей растут и две дочери: Полина, Любовь, Антон и Артем. Надеюсь, что в будущем они продолжат мое увлечение, — говорит напоследок Евгений Радивилко.


 
 
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В коллекции Евгения Радивилко - примерно 100 моделей: от легковушек, выпущенных в СССР, до уникальных экземпляров - копий автомобилей XVII века и современных иномарок.

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