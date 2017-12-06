Выбираем надежный замок для входной двери



Чтобы выбрать замок для входной двери, нужно знать типы устройств и особенности их механизмов. И чем надежнее они будут, тем больше проблем возникнет у хулиганов при попытке проникнуть в помещение. Для вскрытия простейших замков потребуется 5 минут, для других — 20-30 минут. Если вы серьезно подходите к обеспечению безопасности своей квартиры, уделите 5 минут прочтению статьи. В ней мы расскажем о типах замков, их особенностях и посоветуем оптимальную модель.

Виды замков





Двери в Минске обычно оснащаются одним из 4 типов защитных устройств:

сувальдные;

цилиндровые;

цилиндровые крестовые;

дисковые.

Устройства в зависимости от уровня обеспечивающей безопасности делятся на 4 класса. На вскрытие моделей 4-го класса потребуется 30 минут, 1-го класса — 3-5 минут. В помещениях, где есть ценности, в двери устанавливают замки не ниже 3 класса.

Сувальдные замки





Сувальдные замки положительно зарекомендовали себя на практике. Вскрыть их по силам опытным домушникам со специализированным набором инструментов. Силовой метод требует меньше времени, но создает больше шума, на который сбегутся соседи. Сувальдные замки подойдут владельцам квартир, в которых нет предметов, представляющих особую ценность, больших сумм денег, дорогих ювелирных украшений.

Среди устройств низкой ценовой категории они являются лучшими. Для усиления защиты в качестве дополнения к ним используют цилиндрические замки, желательно со спецнакладкой, защищающей от высверливания, выбивания цилиндрового устройства. Замки для входной двери сувальдного типа иностранных производителей обеспечат более надежную защиту, но их цена выше на 50-80 рублей.

Цилиндровые замки





Запирающие устройства с цилиндром одни из самых распространенных. Они малонадежны, вскрываются в течение 5-10 минут, выходят из строя при размещении в цилиндре посторонних предметов. Защитная накладка обеспечивает повышенный уровень безопасности, но ее стоимость — 15-40 рублей. Такие устройства выпускает итальянская компания «Cisa», цилиндр — AP-3. Он оснащен стальным стержнем, предотвращающим противоправные действия, такие, как высверливание или выламывание. Сам ключ имеет пин, блокирующий возможность создания дубликата или открывания замка отмычкой. Есть модели, механизм которых обеспечивает защиту по технологии трех кривых. А для создания дубликата ключа нужно обращаться к изготовителю и предъявить специальную карту, на которой имеется уникальный код. Известные иностранные производители цилиндрических замков: «Cisa, «Abus», «Mottura», «Kale». Стоимость моделей — от 100 рублей.

Другая разновидность цилиндрического замка — крестовой. Не рекомендуется к установке, так как он открывается даже отверткой. Подходит для межкомнатных дверей, но не входных, так как не имеет броненакладки, неудобен, ненадежен.

Дисковые замки





Еще один тип замков, нежелательных для установки на металлическую дверь — дисковые. Они взламываются специальным инструментом за 3-4 минуты. Среди силовых методов взлома распространенным считается выбивание механизма. А вот высверливание используется редко, потому что диск крутится вместе со сверлом. Для усиления безопасности на запорный механизм устанавливают специальную накладку.

Что выбрать для входной двери?





Помните, что самые надежные замки 4-го класса. Высоким качеством отличаются модели с евроцилиндром с защитной накладкой и пластиной. Они открываются ключами с пинами, с которых нельзя снять дубликат, и другими передовыми системами, предотвращающими проникновение в квартиру злоумышленников. А чтобы обеспечить надежную защиту имущества, можно не только выбрать замок для входной двери, но и установить сигнализацию.

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