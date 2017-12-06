Работники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед, но он умер

Лебедь замерзал на замерзшем пруду в деревне Селище, сельчане самостоятельно спасти его не могли, так как лед был некрепкий, и вызвали МЧС.

Птица была спасена за считанные минуты и передана в Витебский зоопарк.

Однако, по словам директора зоопарка Ирины Орловой, лебедь был ослаблен, так как долгое время провел в холоде в экстремальных условиях. В результате он умер.

Орлова отметила, что, возможно, если бы его привезли раньше, все сложилось бы иначе.

По ее словам, зимой в зоопарк привозят немало лебедей, но всегда их удается спасти.

Фото: mchs.gov.by