﻿ Работники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед, но он умер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед, но он умер

07.12.2017 14:02 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Лебедь замерзал на замерзшем пруду в деревне Селище, сельчане самостоятельно спасти его не могли, так как лед был некрепкий, и вызвали МЧС.

Птица была спасена за считанные минуты и передана в Витебский зоопарк.

Однако, по словам директора зоопарка Ирины Орловой, лебедь был ослаблен, так как долгое время провел в холоде в экстремальных условиях. В результате он умер.

Орлова отметила, что, возможно, если бы его привезли раньше, все сложилось бы иначе.

По ее словам, зимой в зоопарк привозят немало лебедей, но всегда их удается спасти.

Фото: mchs.gov.by

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лебедь замерзал на замерзшем пруду в деревне Селище, сельчане самостоятельно спасти его не могли, так как лед был некрепкий, и вызвали МЧС. Птица была спасена за...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Неаполитанская пицца - культурное наследие ЮНЕСКО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика