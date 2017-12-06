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Работники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед, но он умер
Лебедь замерзал на замерзшем пруду в деревне Селище, сельчане самостоятельно спасти его не могли, так как лед был некрепкий, и вызвали МЧС.
Птица была спасена за считанные минуты и передана в Витебский зоопарк.
Однако, по словам директора зоопарка Ирины Орловой, лебедь был ослаблен, так как долгое время провел в холоде в экстремальных условиях. В результате он умер.
Орлова отметила, что, возможно, если бы его привезли раньше, все сложилось бы иначе.
По ее словам, зимой в зоопарк привозят немало лебедей, но всегда их удается спасти.
Фото: mchs.gov.by
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Лебедь замерзал на замерзшем пруду в деревне Селище, сельчане самостоятельно спасти его не могли, так как лед был некрепкий, и вызвали МЧС. Птица была спасена за...
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