Что думают белорусы о решении МОК в отношении сборной России

5 декабря в швейцарской Лозанне прошло заседание Исполнительного комитета МОК, на котором обсудили вопрос участия сборной России в Олимпийских играх в Пхенчхане. По результатам заседания был вынесен вердикт: на Игры могут поехать "чистые" российские спортсмены, но выступать они будут под олимпийским флагом.

Многие российские политики отреагировали на это решение призывами бойкотировать Олимпиаду-2018, но большинство спортсменов и тренеров считают, что ехать на Игры нужно. Владимир Путин заявил , что не против участия российских спортсменов в ОИ под олимпийским флагом, а МОК сообщил, что возьмет на себя все их расходы.

Большинство опрошенных считают несправедливым решение МОК и уверены в том, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде под флагом своей страны.

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