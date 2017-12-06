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Что думают белорусы о решении МОК в отношении сборной России
07.12.2017 14:18 — Разное | Sputnik Беларусь
5 декабря в швейцарской Лозанне прошло заседание Исполнительного комитета МОК, на котором обсудили вопрос участия сборной России в Олимпийских играх в Пхенчхане. По результатам заседания был вынесен вердикт: на Игры могут поехать "чистые" российские спортсмены, но выступать они будут под олимпийским флагом.
Многие российские политики отреагировали на это решение призывами бойкотировать Олимпиаду-2018, но большинство спортсменов и тренеров считают, что ехать на Игры нужно. Владимир Путин
Большинство опрошенных считают несправедливым решение МОК и уверены в том, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде под флагом своей страны.
Что еще думают белорусы об этом, смотрите на видео Sputnik Беларусь.
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