Защитник БАТЭ Максим Володько поделился с пресс-службой борисовского клуба ощущениями перед поединком заключительного тура групповой стадии Лиги Европы-2017/18 с именитым «Арсеналом».



Максим Володько. Фото: fcbate.by

— С какими мыслями отправились в Лондон?

— Как бы громко ни звучало, но жизнь в общем и турнирное положение в частности заставляют нас думать только о победе. И пока сохраняется хоть минимальный шанс зацепиться за путевку в нокаут-раунд, будем прилагать все усилия, чтобы им воспользоваться. Верим: нет ничего невозможного! При должном старании и, конечно, сопутствующем везении способны достичь поставленной цели.

— А ведь ситуация в нашей группе одновременно и простая, и сложная…

— Действительно, для БАТЭ многообразия вариантов нет. Только победа над столь мощным соперником, как «Арсенал», и ничья во встрече «Црвены Звезды» и «Кельна» открывают нам дорогу в 1/16 финала Лиги Европы. Но мы не собираемся опускать руки. Повторюсь: пока есть даже малейший шанс, будем за него цепляться.



Фото: ru.uefa.com

— На календаре уже декабрь. Насколько сильно давит на организм скопившаяся за сезон усталость? Тяжело ли бороться с мыслями о предстоящем отпуске?

— Скрывать не стану — усталость чувствуется. Но силы еще есть, поэтому, уверен, выложимся по полной.

— Может ли фактор усталости сыграть против БАТЭ завтра?

— Не хочу говорить за всех. Но сильно сомневаюсь в том, что кто-то из ребят мысленно уже в отпуске. У нас в команде только профессионалы. Потому, пока не сыгран последний матч, никто себя щадить не станет. И с настроем проблем быть не должно.

— С точки зрения турнирной ситуации четверговый поединок «Арсеналу» не нужен. Как думаешь, каким будет состав «канониров»? Чего стоит ждать от Арсена Венгера и его команды?

— Очень сложно прогнозировать. Ведь в нашей группе «Арсенал» даже далеким от оптимального составом заметно превосходит конкурентов. Реальную силу этого клуба можно было оценить в недавнем матче премьер-лиги, в котором «канониры», хоть и уступили «Манчестер Юнайтед», выглядели очень мощно. Смело скажу, что, какой бы состав ни выставил Арсен Венгер, БАТЭ будет очень трудно. Впрочем, нам к этому не привыкать.

— Как летит время! Восемь лет назад в заключительный игровой день группового турнира Лиги Европы юного Максима Володько тренеры внесли в состав на выездной поединок с «Эвертоном». Что ты вынес из того визита на Туманный Альбион?

— Действительно, восемь лет пронеслись совершенно незаметно. Уже и не верится, что с тех пор минуло так много времени. Кажется, только вчера мы радовались за Саню Юревича, точный удар которого принес нам статусную победу над «Эвертоном». Та поездка добавила уверенности в том, что находимся на правильном пути и что побеждать можно любого соперника, сколь бы авторитетным он ни был. Хотя, если говорить объективно, тогда ливерпульцам результат поединка с нами оказался не особо важен. Тем не менее это нисколько не умаляет заслуг БАТЭ!

— Как часто ты с партнерами вспоминаешь домашний поединок с «Арсеналом», оставивший противоречивые чувства у белорусских болельщиков?

— Нечасто. Правда, вспомнить ту встречу еще раз все же придется — на ближайшем разборе.

— Как думаешь, что случилось с БАТЭ в дебюте матча?

— При огромном уважении к «Арсеналу» мне кажется, что причина неудачного начала крылась исключительно в нас. Мы допускали невообразимые ошибки, которые лондонский клуб с легкостью конвертировал в голы. Наверное, причину нашего слабого дебюта надо искать в области психологии.

— Кто из игроков «Арсенала» в противостоянии двухмесячной давности произвел наиболее сильное впечатление?

— Уилшер. Он работает с мячом безупречно — технично и быстро, потерь практически не допускает, все его передачи острые, поле видит отменно. Нам до его уровня еще расти и расти.

— И последний вопрос. Какому исходу завтрашнего матча ты не огорчишься?

— Если в Белграде будет зафиксирована ничья, то только победа в игре с «Арсеналом» принесет нам удовлетворение. Ну а если все же кто-то в поединке в столице Сербии возьмет верх, то, считаю, и ничья в Лондоне станет хорошим для БАТЭ результатом, — сказал Максим Володько.

Матч БАТЭ с «Арсеналом» состоится 7 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.05 по белорусскому времени.