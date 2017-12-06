Россию отстранили от Олимпиады, но спортсмены все же примут участие в Играх. Почему так происходит

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении России от Олимпиады , при этом разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Казалось, Пхенчхан пройдет без наших восточных соседей, но на деле все вышло совсем иначе. SPORT.TUT.BY объясняет, почему российские спортсмены все-таки поедут на Олимпиаду-2018.



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Почему россиянам вообще не разрешили выступать под своим флагом?

Все дело в расследовании МОК, которое подтвердило, что на Олимпиаде Сочи-2014 происходила подмена допинг-проб, причем куратором процесса было Министерство спорта. Комиссии МОК опирались на расследования ВАДА под руководством Ричарда Макларена и показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

При этом президент МОК Томас Бах заявил, что слов Родченкова было недостаточно, поэтому комиссии в течение 17 месяцев перепроверяли информацию. В итоге, было определено, что на пробирках есть следы вскрытия, не у всех спортсменов совпадает ДНК, а у некоторых соль в девять раз превышает нормы.

Исполком МОК решил, что олимпийский комитет России заслуживает отстранения, так как допинговая система носила беспрецедентный масштаб. При этом «чистым» спортсменам было разрешено представлять страну под нейтральным флагом. В данном случае, флагом с пятью олимпийскими кольцами.

Разве Россия не была против выступления под любыми другими символами кроме национальных?

Это еще мягко сказано. Президент России Владимир Путин называл такую перспективу унижением, вице-премьер по спорту Виталий Мутко, президент ОКР Александр Жуков, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в один голос вещали о недопустимости такого развития событий. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сказал, что Россия должна бойкотировать Игры, а Рамзан Кадыров отметил, что ни спортсмен из Чечни не выступит на Олимпиаде под нейтральным флагом. Только не спрашивайте, откуда вообще атлеты из Чечни на зимних Играх.

Но сейчас же мнение изменилось. Что случилось?

Да, действительно теперь риторика поменилась кардинально. Большое руководство уже не считает выступление под олимпийским флагом унизительным. Вчера это подтвердилось официально: Владимир Путин заявил, что не против участия российских спортсменов на Играх в таком качестве.



Фото: Reuters

Возможно, делая такие заявления перед принятием решения МОК, они блефовали, чтобы повлиять на исполком. Не секрет, что в МОК не совсем заинтересованы в бойкоте России. Это означало бы потерю денег от телекомпаний (ВГТРК в таком случае отказался бы от трансляции) и недовольство нацеленных на российский рынок спонсоров. Вероятно, именно поэтому МОК пошел на ряд уступок России, которые не получали другие страны, выступавшие под нейтральным флагом.

Так, команда будет выступать под вывеской «Олимпийские атлеты из России», хотя раньше страна в названии не указывалась. На закрытии спортсмены могут выйти уже под флагом своей страны, а, по словам зампреда российского правительства Аркадия Дворковича, форма будет отнюдь не нейтральной, а бело-сине-красной.

Этот подход наверняка склонит в сторону участия сомневающихся спортсменов, но при этом крайне возмутил немецкого журналиста Хайо Зеппельта, с расследования которого и начался допинговый скандал.

«Все нейтральные спортсмены равны, но некоторые равнее других. Теперь в Пхенчхане сможет выступить почти целая российская команда», — написал он в своем твиттере.

Получается, это будет обычная сборная России, но под другим названием?

Не совсем. Во-первых, для получения приглашения спортсмен должен соответствовать ряду критериев. Например, не получать ранее наказания от ВАДА. Это автоматически исключает из числа участников конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, прыгуна с трамплина Александра Васильева, хоккеистов Даниса Зарипова и Антона Белова, лыжницу Наталью Матвееву.



Фото: Reuters

Во-вторых, на Игры не поедут пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпиадах спортсмены, нарушавшие, по мнению МОК, антидопинговые правила в Сочи. А среди них Александр Легков, Максим Вылегжанин, Александр Третьяков, Елена Никитина и еще несколько претендентов на медали.

Не смогут принять участие в Олимпиаде и тренеры, чьи подопечные попадались на допинге.

Наконец, в честь российских побед не будет подниматься флаг и играть гимн, а это, по словам спортсменов, одна из главных мотиваций на Олимпиаде.