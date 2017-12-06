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Беларусь и Германия обсудили перспективы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций

07.12.2017 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Германия обсудили перспективы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций

На заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в Берлине были обсуждены проблемы и перспективы сотрудничества стран.

Белорусский делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, германскую - руководитель департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики Эрхард Франц.

Повестка дня заседания включала широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества Беларуси и Германии в сфере торговли и инвестиций, промышленной кооперации, реализации потенциала взаимодействия в области информационных технологий, логистики и транспорта.

Члены белорусской делегации подробно проинформировали германских коллег о системных шагах, предпринимаемых правительством Беларуси по совершенствованию инвестиционного климата в стране, новых возможностях для иностранных инвесторов в различных областях с использованием существующих преференциальных режимов, сообщила БЕЛТА.

Стороны с удовлетворением констатировали позитивную динамику в торговле, а также появление новых германских инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Была также обсуждена проблематика повышения рейтинга Беларуси в классификации страновых кредитных рисков Организации экономического сотрудничества и развития, вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию, двустороннее сотрудничество в банковско-кредитной сфере.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в 2018 году в Беларуси. Во время рабочего визита в Германию Евгений Шестаков провел также встречу с Уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Андреасом Пешке. Стороны обсудили весь спектр вопросов белорусско-германского сотрудничества.
 

 
 
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На заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в Берлине были обсуждены проблемы и перспективы сотрудничества стран.

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