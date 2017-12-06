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"Такой обман нельзя прощать". Что думают белорусы про отстранение России от Олимпиады-2018
5 декабря
Российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандал, разрешили выступать под олимпийским флагом и названием «Олимпийский спортсмен из России». Сама
TUT.BY спросил у минчан, что они думают про отстранение России от Олимпиады-2018 и допинговый скандал. Мнение разделились, одни считают, что наказание справедливое, а другие считают, что это все политические игры.
Подробнее в нашем видео.
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Российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандал, разрешили выступать под олимпийским флагом и названием "Олимпийский спортсмен из...
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