5 декабря Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к зимней Олимпиаде , которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года.

Российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандал, разрешили выступать под олимпийским флагом и названием «Олимпийский спортсмен из России». Сама страна не собирается бойкотировать соревнования .

TUT.BY спросил у минчан, что они думают про отстранение России от Олимпиады-2018 и допинговый скандал. Мнение разделились, одни считают, что наказание справедливое, а другие считают, что это все политические игры.

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