Путин: Россия не будет блокировать участие спортсменов в Олимпиаде /

Решение Международного олимпийского комитета о запрете участия сборной России в Олимпийских Играх 2018 года в Южной Корее выглядит абсолютно срежиссированным и политически мотивированным, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород. Но при этом о бойкоте Олимпиады российскими спортсменами речи не идет , подчеркнул российский лидер.

"Россия не будет ничего блокировать, не будет создавать препятствий для тех спортсменов, которые в личном качестве захотят выступить. Мы не будем никому ничего запрещать и не будем блокировать или создавать условия, невозможные к участию", — сказал Путин.

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Спортсмены на протяжении всей своей карьеры готовились к этим стартам, для них это очень важно, отметил российский лидер, признавшись, что переживает за спортсменов, со многими из них знаком и считает друзьями. Сейчас каждый спортсмен должен будет принять какое-то решение, добавил президент РФ.

"В отличие от других спортсменов, наших будут проверять трижды. На прошлой Олимпиаде одного нашего спортсмена — борца вольного стиля — проверяли прямо перед выходом на ковер, разбудили ночью. Он выиграл, но он там в обморок упал. Вот как это будет организовано", — сказал Путин.

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