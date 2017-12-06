ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин: Россия не будет блокировать участие спортсменов в Олимпиаде

07.12.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Решение Международного олимпийского комитета о запрете участия сборной России в Олимпийских Играх 2018 года в Южной Корее выглядит абсолютно срежиссированным и политически мотивированным, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород. Но при этом о бойкоте Олимпиады российскими спортсменами речи не идет, подчеркнул российский лидер.

Путин: Россия не будет блокировать участие спортсменов в Олимпиаде
© Sputnik/ Гильем Бейкер
Олимпиада-2018: Путин не поддержал бойкот, а МОК берет на себя расходы

"Россия не будет ничего блокировать, не будет создавать препятствий для тех спортсменов, которые в личном качестве захотят выступить. Мы не будем никому ничего запрещать и не будем блокировать или создавать условия, невозможные к участию", — сказал Путин.

Россиян пустили на Олимпиаду-2018, но под нейтральным флагом >>

Спортсмены на протяжении всей своей карьеры готовились к этим стартам, для них это очень важно, отметил российский лидер, признавшись, что  переживает за спортсменов, со многими из них знаком и считает друзьями. Сейчас каждый спортсмен должен будет принять какое-то решение, добавил президент РФ.

"В отличие от других спортсменов, наших будут проверять трижды. На прошлой Олимпиаде одного нашего спортсмена — борца вольного стиля — проверяли прямо перед выходом на ковер, разбудили ночью. Он выиграл, но он там в обморок упал. Вот как это будет организовано", — сказал Путин.

Что вообще происходит: 5 наивных вопросов об Олимпиаде-2018 >>

Комментарий президента Российской Федерации Владимира Путина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин пообещал журналистам, что никто не будет запрещать или создавать препятствий российским спортсменам, которые захотят выступить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Такой обман нельзя прощать". Что думают белорусы про отстранение России от Олимпиады-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика