Не остановить. Курс биткоина впервые превысил 15 тысяч долларов

Курс биткоина в четверг достиг очередного психологического уровня $15 тыс. По состоянию на 11.30 минскому времени курс биткоина, по данным Сoinmarketcap.com, составил $15,06 тыс. Предыдущую круглую отметку в $14 тыс. биткоин преодолел ночью, а вершину в $13 тыс. он покорил накануне. За сутки курс биткоина вырос более чем на 18%. Его рыночная капитализация достигла $252 млрд при капитализации всего рынка криптовалют в $404 млрд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Эксперты связывают рост биткоина с несколькими факторами, в первую очередь с ожиданиями запуска фьючерсов на биткоин на нескольких биржах. Как сообщалось, чикагский оператор CBOE Global Markets планирует запустить торги фьючерсом на биткоин 10 декабря. Спустя неделю это планирует сделать крупнейшая деривативная площадка CME.



«Игроки крипторынка, как и инвесторы, взволнованы этими событиями. Соответственно, курс основной криптовалюты идет вверх», — говорит сооснователь и партнер The Token Fund и Tokenbox Владимир Смеркис.



«Прежде всего рост связан с ожиданием запуска фьючерсов. К CME и CBOE может присоединиться еще и Токийская биржа. Пока рост курса биткоина завязан в первую очередь на это», — отмечает редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль.



На днях представители Токийской финансовой биржи (Tokyo Financial Exchange) заявляли, что площадка планирует создать рабочую группу для изучения криптовалют и сделает первый шаг к возможному запуску фьючерсов на биткоин, сообщал Bloomberg. При этом для запуска такого инструмента потребуются изменения в национальном законодательстве. «Граждане читают новости по диагонали, и никто не вникал, что законодательство не принято и что на это нужно время, но эти новости служат катализатором роста», — отмечает Смаль.



Другим фактором роста является ажиотаж вокруг криптовалют среди широких слоев населения. «Разогревает рынок также то, что практически из любого утюга можно услышать про биткоин. Мне в личку приходят сообщения, люди спрашивают, как можно купить несколько тысячи биткоинов. Есть общий ажиотаж, причем большинство будущих инвесторов, к сожалению, даже не понимают, зачем это им и для чего», — говорит эксперт.



Дальнейшая судьба биткоина будет зависеть в том числе от того, как поведут себя фьючерсы на него, отмечает Смаль. «Некоторые считают, что запуск фьючерсов может привести к снижению волатильности и коррекции биткоина, потому что хедж-фонды и фьючерсы — скорее инструменты пессимистов, которые готовы торговать на понижение цен. При этом общий тренд раскачивается вверх. Пока трудно гадать», — говорит он.