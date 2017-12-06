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Синоптики рассказали о погоде в конце недели

07.12.2017 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. В конце недели в Беларусь придут теплые воздушные массы, однако возможен мокрый снег и дождь, сообщили Sputnik белорусские синоптики.

Синоптики рассказали о погоде в конце недели
© Sputnik / Виктор Толочко
Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

Согласно прогнозу погоды на пятницу, в республику придут атмосферные фронты и теплая воздушная масса с юго-запада Европы.

8 декабря будет облачно с прояснениями, ночью на большей части территории Беларуси пройдут мокрый снег и дождь, а местами — и днем. Ветер ожидается южный порывистый. Температура воздуха ночью будет в районе —5…+1, днем — в районе 0…+6.

В субботу, 9 декабря, в Беларуси будет пониженное атмосферное давление. Ночью и днем возможны кратковременные осадки. Ночью будет —3…+2, а днем — до +4 градусов.

В воскресенье, 10 декабря, погоду переменят атмосферные фронты с территории Украины. Мокрый снег и дождь также будут идти по большей части Беларуси, а местами осадки будут сильными. Местами возможен порывистый ветер. В течение суток ожидается от —3 до +2 градусов, на юго-востоке — до +5.

 
Теги: Минск
 
 
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Определять погоду в республике в пятницу будут атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

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