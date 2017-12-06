Беларусь продолжит переговоры по вступлению в ВТО в марте 2018 года

Как сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, очередной раунд многосторонних переговоров по вступлению Беларуси в ВТО запланирован на март 2018 года.

Делегация Беларуси 10-13 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина) во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко примет участие в министерской конференции Всемирной торговой организации. В состав белорусской делегации также входят представители руководства Министерства экономики и Минсельхозпрода , сообщила БЕЛТА .

Министерская конференция ВТО - основная международная площадка для обсуждения торгово-экономических и инвестиционных вопросов, решения задач торговой политики.

"Участием в министерской конференции Беларусь подтверждает свою позицию как активного члена международного экономического сообщества. Но прежде всего для страны это важный элемент переговорного процесса по присоединению к Всемирной торговой организации и подготовке к очередному раунду многосторонних переговоров. Предварительно он назначен на март следующего года", - проинформировал Дмитрий Мирончик.

Для максимального продвижения переговорного процесса Беларусь на министерской конференции проведет встречу с генеральным секретарем ВТО, делегациями ключевых членов ВТО.

С отдельными странами ожидается подписание протоколов о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг. В 2017 году уже подписаны такие соглашения с Республикой Корея, Японией, Эквадором и буквально на этой неделе - с Норвегией.