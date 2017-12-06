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Будут ли белорусы штурмовать обменники перед Новым годом?
За ноябрь белорусы, по данным Нацбанка, на чистой основе валюты">сдало банкам всего 64,9 млн долларов. Это самый низкий показатель за последние почти два года. Для сравнения: в октябре чистая продажа составила 147,7 млн долларов. Что происходит со сбережениями белорусов?
Иосуб: Сдача валюты уменьшилась не от плохой жизни
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб полагает, что, скорее всего, причины сокращения чистой продажи валюты населением вдвое не в исчезновении заначек — они противоположные.
— Это произошло не от плохой жизни белорусов, а от хорошей, — говорит он.
— Текущие доходы позволяют населению меньше прибегать к кубышке, нет острой необходимости продавать валюту. Возросшие доходы, наоборот, стимулируют покупку, — отмечает эксперт.
Уже 22 месяца продажа населением валюты превышает покупку. Когда в Беларуси, наконец, случится обратная ситуация?
Вадим Иосуб не исключает, что такой вариант развития событий возможен уже в декабре.
В случае если руководство страны приложит максимум
Марголин: Декабрь покажет, закончились ли у белорусов заначки
Экономист Лев Марголин считает, что ответить на вопрос об уровне оставшихся сбережений населения, поможет ситуация в наступившем месяце.
— Люди готовятся к празднованию Рождества и Нового года, связанные с этим затраты могут вызвать повышенную продажу валюты. Если в декабре этого не случится, то можно будет предположить, что валютные заначки заканчиваются, — говорит экономист.
Лев Марголин полагает, что
— Средняя зарплата действительно немножко росла, но не совсем естественным способом. Дай бог, чтобы ростом зарплат хотя бы компенсировать рост цен на продукты и коммунальные услуги, — говорит экономист.
Курс белорусского рубля в уходящем году оставался стабильным. Повлияло ли это на поведение белорусов, которые ранее предпочитали хранить сбережения в иностранной валюте?
Доля рублевых депозитов растет, но растет очень медленно, констатирует экономист.
— Я думаю, что новогодний период даст обратный толчок. Курс доллара начал расти, многие опасаются, что его рост ускорится, — отмечает Лев Марголин.
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За ноябрь белорусы на чистой основе сдало банкам всего 64,9 млн долларов. Это самый низкий показатель за последние почти два года. Что происходит со сбережениями...
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