Будут ли белорусы штурмовать обменники перед Новым годом?

За ноябрь белорусы, по данным Нацбанка, на чистой основе валюты">сдало банкам всего 64,9 млн долларов. Это самый низкий показатель за последние почти два года. Для сравнения: в октябре чистая продажа составила 147,7 млн долларов. Что происходит со сбережениями белорусов?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Иосуб: Сдача валюты уменьшилась не от плохой жизни

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб полагает, что, скорее всего, причины сокращения чистой продажи валюты населением вдвое не в исчезновении заначек — они противоположные.

— Это произошло не от плохой жизни белорусов, а от хорошей, — говорит он.

Вадим Иосуб обращает внимание: в стране устойчиво растут средние зарплаты, даже с учетом инфляции они выросли за год примерно на 10%. Выросли и реальные располагаемые доходы населения.

— Текущие доходы позволяют населению меньше прибегать к кубышке, нет острой необходимости продавать валюту. Возросшие доходы, наоборот, стимулируют покупку, — отмечает эксперт.

Уже 22 месяца продажа населением валюты превышает покупку. Когда в Беларуси, наконец, случится обратная ситуация?

Вадим Иосуб не исключает, что такой вариант развития событий возможен уже в декабре.

В случае если руководство страны приложит максимум усилий по доведению средней зарплаты до 1000 рублей, используя административные меры. Однако в начале следующего года можно ожидать существенного снижения зарплат, поэтому белорусы вновь станут продавцами, а не покупателями валюты, отмечает эксперт.

Марголин: Декабрь покажет, закончились ли у белорусов заначки

Экономист Лев Марголин считает, что ответить на вопрос об уровне оставшихся сбережений населения, поможет ситуация в наступившем месяце.

— Люди готовятся к празднованию Рождества и Нового года, связанные с этим затраты могут вызвать повышенную продажу валюты. Если в декабре этого не случится, то можно будет предположить, что валютные заначки заканчиваются, — говорит экономист.

Лев Марголин полагает, что рост средней зарплаты в последнее время не привел к увеличению сбережений населения.

— Средняя зарплата действительно немножко росла, но не совсем естественным способом. Дай бог, чтобы ростом зарплат хотя бы компенсировать рост цен на продукты и коммунальные услуги, — говорит экономист.

Курс белорусского рубля в уходящем году оставался стабильным. Повлияло ли это на поведение белорусов, которые ранее предпочитали хранить сбережения в иностранной валюте?

Доля рублевых депозитов растет, но растет очень медленно, констатирует экономист.

— Я думаю, что новогодний период даст обратный толчок. Курс доллара начал расти, многие опасаются, что его рост ускорится, — отмечает Лев Марголин.