С сегодняшнего дня закрыли пешеходный переход, ведущий от выставочного центра «Белэкспо» к ТЦ «Замок», на котором 2 декабря грузовик сбил насмерть девочку , а остановку «Площадь Государственного флага» в направлении улицы Орловской ликвидировали. Как пешеходы отнеслись к этим дорожно-транспортным изменениям — в репортаже AUTO.TUT.BY.





Напомним, вчера в управлении «Центр» ГПО «Горремавтодор» сообщили о том, что ничего в организации движения на проспекте Победителей возле ТЦ «Замок» меняться не будет. А сегодня утром на месте, где еще вчера был пешеходный переход, люди упирались в ограждение и желтую табличку с надписью «Пераход забаронены!».





— Это что ж такое! Переход убрали, да и остановку что ли на той стороне перенесли? — оказалась не готова к дорожным изменениям Светлана Викентьевна, которая с покупками вышла из дверей ТЦ «Замок». — Нормально же все здесь было, особенно после того, как переход сделали прямым. А сейчас как далеко надо идти на остановку! Почему люди должны страдать? Пусть возвращают обратно наш переход. Пусть лучше машинам по всему городу снизят разрешенную скорость движения, уж очень они носятся!





Минчанка Екатерина нередко делает покупки в продуктовом магазине в ТЦ «Замок». Девушка отметила, что раньше ей было удобно добираться до остановки общественного транспорта, чего она не могла сказать о своем последнем посещении.

— Неправильно это — убирать переход и остановку. Теперь ходить от магазина к автобусу очень далеко, с сумками ведь не находишься! Я вообще считаю, что на таких больших дорогах людям переходить проезжую часть лучше под или над ней.





79-летняя Лидия Васильевна приехала в «Замок» с улицы Ольшевского. Пожилая женщина шла, опираясь на палочку, по заснеженной дороге, в другой руке она везла за собой сумку на колесах.

— Люблю этот магазин — здесь сразу все купишь. Но сегодня мне очень неудобно и тяжело. Плохо, что перенесли остановку и закрыли переход, ведь многие едут в этот магазин на общественном транспорте. Было как: независимо от того, с какой стороны города едешь — к магазину близко. Да и с покупками выходишь — и сразу в автобус или троллейбус. Так я теперь уже и не буду в этот магазин ходить, — вздохнула женщина.









В павильоне на остановке две пенсионерки в ожидании общественного транспорта негативно высказывались о произошедших на дороге изменениях.

— В магазин приехала налегке, а обратно смотрю — остановку перенесли и переход закрыли! Несчастные случаи ведь происходят не только здесь, но и в любом уголке города, от этого никто не застрахован, так что ж все переходы позакрывать? Я инвалид второй группы, так пока в подземный переход спустилась! Это было ужасно!

— А я с больной спиной тоже еле-еле дошла. Это же не дело — человеку с сумками идти из магазина такое расстояние. О нас никто не подумал! — возмущенно сказала вторая женщина. — Все пенсионеры откажутся сюда ездить, если ситуация не изменится.





В ТЦ «Замок» нам отказались давать комментарии о том, будет ли их руководство подключаться к решению этой проблемы.

В управлении «Центр» ГПО «Горремавтодор» не смогли пояснить, почему пешеходный переход, который еще вчера собирались реконструировать, сегодня закрыли.

В Мингорисполкоме AUTO.TUT.BY сообщили: решение о закрытии «зебры» от выставочного центра «Белэкспо» к ТЦ «Замок» было принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов. О том, планируются ли еще какие-то изменения в этом месте, будет сообщено дополнительно.