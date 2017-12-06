Пожилые гуляли по оживленной улице. Что перевесило: польза активности или вред грязного воздуха?

Прогулки на свежем воздухе улучшают работу легких и сердца, однако плохая экологическая обстановка сводит на нет пользу от них для пожилых людей, особенно у тех, кто страдает обструктивной болезнью легких. К таким выводам пришли ученые из Великобритании, США и Китая, авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet.



Фото: Игорь Матвеев

Ранее некоторые ученые заявляли, что спорт и физическая активность компенсируют отрицательный эффект от загрязнения воздуха, другие заявляли, что это не так, но при этом использовали показатели смертности по всем возможным причинам.

Киан Чанг из Имперского колледжа Лондона с коллегами из США, Китая и Великобритании решили сравнить влияние прогулок в разных экологических условиях на работу легких и сердца.

Для этого они отобрали три группы добровольцев в возрасте 60 лет и старше. В первую вошли участники с хроническими заболевания легких (40 участников с ХОБЛ, хронической обструктивной болезнью легких), у участников второй группы (39 человек) была ишемическая болезнь сердца, а третья состояла из 40 людей без расстройств дыхания. Все участники воздерживались от курения в течение как минимум года до начала эксперимента, все больные находились в стабильном состоянии на протяжении последних шести месяцев.

Добровольцев попросили гулять либо по городскому парку (для этого они выбрали Гайд-парк в Лондоне), либо по оживленной улице (Оксфорд-стрит) в течение двух часов. До и после прогулок участников опрашивали о том, испытывали ли добровольцы одышку, кашель, отделение мокроты, хрипы и повышенное потоотделения. С помощью приборов измеряли показатели работы легких, сопротивление дыхательных путей, и оценивали работу сердечно-сосудистой системы.

Анализ проб воздуха показал, что концентрации сажи, окиси азота, твердых частиц оказались значительно выше на Оксфорд-стрит, чем в Гайд-парке. В обеих локациях участники в среднем преодолели около пяти километров.

Ученые сделали вывод, что участники с ХОБЛ особенно чувствительны к саже и ультратонким частицам с точки зрения как легочного, так и сердечно-сосудистого эффектов, и что плохое качество воздуха сводит на нет все положительные эффекты от коротких прогулок.

Однако авторы предупреждают, что в результаты их исследования могли вмешаться суточные колебания некоторых параметров, а кроме того, в исследовании не было группы, которая воздерживалась от прогулок, которая подкрепила бы выводы о положительных эффектах прогулок. Из результатов нельзя исключить и влияние медикаментов, которые принимали пациенты.