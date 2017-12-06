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Лукашенко рассказал о медцентре в Ждановичах

07.12.2017 15:37 — Разное | БДГ  
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Медцентр в Ждановичах будет обслуживать не только чиновников, но и обычных граждан, жителей Минска и Беларуси.

Об этом заявил Александр Лукашенко 7 декабря на совещании, касающемся вопросов медобслуживания в Ждановичах.

Президент отметил, что строительство медицинского центра горячо обсуждается в обществе. Он рассказал, что это было его личное решение, о котором он не жалеет.

Первоначально в Минске, «как доложили еще прежние руководители Мингорисполкома», планировалось построить одну большую больницу, на которую ушло бы 300-500 миллионов евро.

«Конечно, таких денег в государстве сегодня нет. Дешевле она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо. Скупой платит дважды», - цитирует главу государства его пресс-служба.

Тогда он принял решение передать в собственность Минска Республиканский клинический медцентр, и возвести небольшой, но современный медцентр в Ждановичах, сэкономив около 400 миллионов евро.

«Не скрываю: была поставлена ​​задача на базе этого центра создать суперсовременный госпиталь, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет 3-4 тысячи госслужащих, остальные - обычные граждане, люди, которые с советских времен стоят на учете, заслужившие обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято», - пояснил Лукашенко.

Он подчеркнул, что услугами медцентра смогут пользоваться обычные граждане, и те, кого не устраивают медуслуги в какой-то минской больнице – платно.

Подобные больницы, оснащенные современным оборудованием, по словам президенты, будут создаваться в каждой области.

 
Теги: Минск
 
 
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Медцентр в Ждановичах будет обслуживать не только чиновников, но и обычных граждан, жителей Минска и Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко 7 декабря на...

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