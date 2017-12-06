Xiaomi похвасталась первым местом по продажам смартфонов в Беларуси

Сегодня компания Xiaomi провела презентацию новых «безрамочников» Redmi 5 и Redmi 5 Plus, но перед этим рассказала о своих достижениях в продажах смартфонов. Об этом сообщает GSMArena.





В третьем квартале 2017 года производителю удалось отгрузить 27,6 миллионов аппаратов. В этот же период годом ранее отгрузки составили 13,6 миллионов устройств. Рост в сравнении с 2016 годом — 102,6%. Занимаемая доля рынка также возросла с 3,7% до 7,4%.

Для сравнения: компания Apple показала рост всего в 2,6%. Занимаемая ей доля рынка не изменилась (12,5%).





Представители Xiaomi также заявили, что в 14 странах в третьем квартале 2017 года они вошли в топ-5 самых продаваемых марок смартфонов.

Интересно, что среди этих стран есть и Беларусь. Причем Xiaomi утверждает, что в нашей стране по количеству проданных устройств (в 3-м квартале) они находятся на первом месте.

И это действительно так: как подтвердил нам источник, знакомый с отчетами аналитической компании Gfk, Xiaomi лидировала на рынке Беларуси в третьем квартале, если речь идет о количестве проданных смартфонах. В денежном выражении лидером у нас была компания Samsung.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi: