«Зубр Капитал» нашел «жемчужину» в «облаках» и инвестирует до 10 миллионов долларов





Глава управляющей компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов инвестирует в пятую портфельную компанию своего нового фонда прямых инвестиций Zubr Capital Fund I, доведя в этом году общий объем инвестиций в его рамках до 26 млн долларов.

Как было объявлено Олегом Хусаеновым на специально созванной пресс-конференции, в ближайшее время будет закрыта сделка по вхождению «Зубр Капитала» в два белорусских проекта одного из лидеров российской IT-индустрии Группы компаний Softline - ActivePlatform и ActiveCloud.

Участники сделки не раскрывают ее параметры, но, по информации «Ежедневника» , речь идет о приобретении «Зубр Капиталом» доли в этом бизнесе, близкой к блокирующей , за сумму до 10 млн долларов. Softline сохранит контроль за этими активами. Также в капитале группы ActivePlatform и ActiveCloud имеет долю их основатель Олег Тягунов.

«С одной стороны мы инвестируем в глобальную компанию, с другой – перспективы ее развития видим именно здесь, в Беларуси», - отметил Олег Хусаенов.

«С привлечением этих инвестиций мы хотели бы создавать новые рабочие места в Беларуси и развивать эту экспертизу за пределами Беларуси», - в свою очередь прокомментировал создание альянса директор Softline по Восточной Европе и Центральной Азии Максим Карамышев.

Softline, владельцем которой является Игорь Боровиков , занимает 191-е место в рейтинге самых крупных частных компаний России. Российская IT-компания присутствует на белорусском рынке с 2001 года. Несколько офисов дочерней компании занимаются разработкой программного обеспечения, также один из бизнесов Softline в Беларуси оказывает услуги системной интеграции. Но именно ActivePlatform и ActiveCloud, которые были включены в состав группы в 2010 году, называются представителями «Зубр Капитал» «жемчужиной белорусского периметра Softline». Компания ActiveCloud, которая в 2010 году запустила первое «облако» в Беларуси, входит по оценкам независимых аналитических агентств, в пятерку крупнейших поставщиков облачной IT-инфраструктуры в СНГ. Она обслуживает около 50 тыс. клиентов. В 2016 году из ее состава была выделена новая бизнес-единица ActivePlatform – автоматизированная система агрегации, предоставления и монетизации облачных услуг различных вендоров, включая Microsoft, Google, Amazon, «Лаборатория Касперского». Как пояснили представители компании, ActivePlatform выступает своеобразным App Store для корпоративных клиентов, которые благодаря ей могут пользоваться решениями мировых вендоров, не тратя времени на коммуникацию с каждым из них по отдельности. Система внедрена уже в более чем 50 странах у дистрибуторов, реселлеров, телеком-операторах, сервис-провайдеров. Платформа в общей сложности обслуживает около 100 тыс . услуг для 200 тыс. пользователей. Именно на географическую экспансию, на усиление команды ActivePlatform и совершенствование продукта будут в первую очередь направлены средства, которые инвестировал «Зубр Капитал». В группе ActivePlatform и ActiveCloud сегодня работает около 200 человек, этот бизнес ежегодно прирастает в среднем на 40%.

Как отметили представители «Зубр Капитала», сроки выхода (они могут составлять до 7 лет) из бизнеса на этот раз четко не определялись. Дело в том, что Softline планирует в 2018 году выходить на IPO, и это может стать одним из вариантов монетизации инвестиций «Зубр Капитала».

Напомним, в конце 2016 года «Зубр Капитал» запустил новый фонд Zubr Capital Fund I с объемом 50 млн долларов. Его партнерами стали

Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming. В портфеле фонда Zubr Capital Fund I на данный момент 4 белорусские компании: онлайн-гипермаркет 21vek.by; автоклассифайд av.by, компания-разработчик банковского ПО SoftClub и производственная компания по выпуску флексоупаковки Uniflex.