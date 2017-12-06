Лукашенко назначил новых послов и чиновников





Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай назначен Астапенко Владимир Аркадьевич, сообщает пресс-служба президента.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия стал Сидорук Александр Дмитриевич.

Президент также дал согласие на другие назначения:

Редюка Сергея Анатольевича главой администрации Советского района г.Гомеля Лебедя Дмитрия Валентиновича главой администрации Центрального района г.Гомеля Савицкого Сергея Константиновича председателем Узденского райисполкома Кулагина Сергея Леоновича председателем Горецкого райисполкома Батяновского Леонида Ивановича генеральным консулом Республики Беларусь в г.Гуанчжоу (Китайская Народная Республика) Корбут Алины Анатольевны ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" Китурко Ирины Федоровны ректором учреждения образования "Гродненский

государственный университет имени Янки Купалы" Картуна Андрея Михайловича заместителем Министра антимонопольного регулирования и торговли Хмеля Андрея Валерьевича заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Смильгиня Ивана Ивановича заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Мирончика Михаила Владимировича директором Департамента контроля качества образования Министерства образования Пучило Михаила Николаевича генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Гребнева Геннадия Ивановича членом Витебского облисполкома