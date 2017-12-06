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Лукашенко назначил новых послов и чиновников
07.12.2017 15:30 — Разное | Ежедневник
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай назначен Астапенко Владимир Аркадьевич, сообщает пресс-служба президента.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия стал Сидорук Александр Дмитриевич.
Президент также дал согласие на другие назначения:
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы.
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