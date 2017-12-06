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Видеофакт: как задерживали контрабандистов на границе РБ и Польши

07.12.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ночью 3 декабря в 150 метрах от белорусско-польской границы была задержана группа нарушителей. Двое мужчин 1963 и 1996 годов рождения на речном участке государственной границы в Брестском районе незаконно пересекли ее, переплыв реку на резиновой лодке. На белорусской территории их ожидал еще один сообщник. Нарушители были задержаны сотрудниками белорусской погранслужбы.

Сутки спустя в этом же районе в ходе второго этапа операции при попытке реализации аналогичной схемы был задержан еще один мужчина 1982 года рождения.

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"В отношении всех задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы), 23.30 (нарушение пограничного режима), 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь", — сказали в Погранкомитете РБ.

Им грозит штраф до 100 базовых величин или административный арест.

 
 
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За незаконное пересечение границы и контрабанду нарушителям теперь грозит административный арест или штраф.

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