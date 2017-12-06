Видеофакт: велосипедист в Литве разогнался до 90 километров в час

Велогонщик был замечен не трассе утром 3 декабря. Полицейские, ехавшие по трассе, увидели велосипедиста, который пристроился прямо за фурой. В этот момент видеорегистратор зафиксировал скорость – 90 км/ч.

На самом деле полицейские могли и не заметить велосипедиста – они просто обгоняли ехавший по трассе большегруз, однако автомобиль правоохранителей, пошедший на обгон, замедлил скорость, увидев необычный "прицеп", ехавший в "воздушном мешке" фуры.

Правоохранители потребовали, чтобы велосипедист остановился, что он и сделал. Как минимум "лихачу" грозит штраф за выезд на автостраду – в Литве это запрещено. Кроме того, водитель велосипеда при езде за фурой не соблюдал дистанцию.