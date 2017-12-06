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Видеофакт: велосипедист в Литве разогнался до 90 километров в час
07.12.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Велогонщик был замечен не трассе утром 3 декабря. Полицейские, ехавшие по трассе, увидели велосипедиста, который пристроился прямо за фурой. В этот момент видеорегистратор зафиксировал скорость – 90 км/ч.
Антирекорд превышения скорости установлен в Бресте – на 103 км/ч
На самом деле полицейские могли и не заметить велосипедиста – они просто обгоняли ехавший по трассе большегруз, однако автомобиль правоохранителей, пошедший на обгон, замедлил скорость, увидев необычный "прицеп", ехавший в "воздушном мешке" фуры.
Правоохранители потребовали, чтобы велосипедист остановился, что он и сделал. Как минимум "лихачу" грозит штраф за выезд на автостраду – в Литве это запрещено. Кроме того, водитель велосипеда при езде за фурой не соблюдал дистанцию.
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Невероятно быстрый велосипедист был замечен несколько дней назад на литовской автотрассе. Смотрите кадры остановки лихача местной полицией.
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