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Дешевле, чем строить: "Минскстрой" снова выставил на аукцион квартиры по пр. Газеты "Правда"

07.12.2017 16:08 — Разное | Tut.by  
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Государственный застройщик не первый раз продает с аукциона квартиры в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда». За несколько лет большая часть квартир ушла с молотка, последние шесть ждут покупателя больше года. На торги, которые должны состояться 27 декабря, эти квартиры выставлены по цене в эквиваленте — ниже 1000 долларов за квадратный метр. Дешевле, чем если бы пришлось сейчас строить.


Фото: domofoto.ru

Из шести квартир в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда» две однокомнатные, две двухкомнатные и две трехкомнатные.

Площадь однокомнатных квартир 35,8 и 50,5 квадратного метра. Стоимость 76 000 и 96 700 рублей соответственно. Начальная цена квадратного метра в долларовом эквиваленте — 1061 и 955.


Площадь двухкомнатных квартир — 66,1 и 66,2 квадратных метра. Цена квартир — 138 000 и 135 000 рублей соответственно. По цене квадратного метра — 1043 и 1019 долларов в эквиваленте.

Площадь трехкомнатных квартир — 92,6 квадратных метров. По начальной цене они отличаются: «трешка» на втором этаже — 160 000 рублей, на двенадцатом — 175 000 рублей. Цена «квадрата» в них — 863 и 944 доллара в эквиваленте.

Кроме квартир на проспекте Газеты Правда, «Минскстрой» выставил на на торги еще три квартиры: однокомнатную в доме по улице Стариновской, двухкомнатную — по улице Сергея Есенина и трехкомнатную в доме на улице Всеволода Игнатовского.

Аукцион пройдет 27 декабря в Минском городском центре недвижимости. Стоит помнить, что если на квартиру претендует только один заявитель, ему жилье достанется по начальной цене, увеличенной на 5%.

 
 
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