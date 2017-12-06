Беларусь и Италия намерены развивать сотрудничество в рамках нового соглашения





Соглашение о создании белорусско-итальянского делового совета подписали председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

На церемонии Антонио Фаллико отметил, что соглашение заключено по инициативе белорусской стороны. "Отношения между Беларусью и Италией прочные и надежные, но, к сожалению, объем взаимного товарооборота достаточно скромный", - сказал он.

В настоящее время белорусско-итальянский товарооборот снизился примерно до уровня 600 млн долларов в год. "Итальянские и белорусские предприятия заслуживают гораздо большего", - убежден председатель совета директоров Банка Интеза.

Он сообщил, что обязательства, которые берет на себя банк в соответствии с данным соглашением, очень значимы. В частности, итальянская сторона может предоставить белорусским партнерам всю сеть Банка Интеза в Европе и России. "Мы твердо и неуклонно намерены развивать сотрудничество с Беларусью", - заявил Антонио Фаллико.

В ближайшее время итальянская сторона намерена внести предложение о проведении конкретных мероприятий в развитие подписанного соглашения. Одно из них он озвучил уже на торжественной церемонии. "Мы хотим предложить ежегодно проводить поочередно в Италии и в Беларуси белорусско-итальянский деловой форум с участием крупных компаний двух стран, а также представителей малого и среднего бизнеса", - сказал председатель совета директоров Банка Интеза, сообщила БЕЛТА .

Владимир Улахович в свою очередь отметил, что в Беларуси Антонио Фаллико знают как искреннего энтузиаста развития сотрудничества Европы и Евразии. "У Беларуси и Италии хорошие, добрые отношения, - отметил он. - Десятки тысяч белорусских детей из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов побывали на оздоровлении в Италии. Создано примерно 250 белорусско-итальянских совместных предприятий, самым известным из которых является "Белита". У нас есть основа для более глубокого сотрудничества".

Еще одно предложение сделал временный поверенный в делах Беларуси в России Юрий Ярошевич, который также принял участие в церемонии. Он пригласил Банк Интеза и Белорусскую торгово-промышленную палату провести ряд совместных мероприятий на площадке белорусского посольства в Москве.

