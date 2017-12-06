



В Житковичском районе сотрудниками ГАИ перекрыто движение по мосту через Припять. В конструкции моста образовалась трещина.

7 декабря в 12-20 в МЧС поступило сообщение о том, что на трассе Р-88 Житковичи - Д.Городок - граница Украины, образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять.

Мост длиной 888,7 м, ширина 10 м. Мост разу был перекрыт сотрудниками ГАИ. Работниками ДЭУ-111 проводится обследование строительных конструкций моста. На месте находятся работники МЧС.

Проходит заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Житковичском районном исполнительном комитете для выработки дальнейших решений. МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организует СМС-оповещение о закрытии моста жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов, сообщила пресс-служба МЧС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Житковичском районе треснул автомобильный мост В Житковичском районе сотрудниками ГАИ перекрыто движение по мосту через Припять. В конструкции моста образовалась трещина.

Как предположил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев движение по мосту может быть перекрыто на год. После осмотра моста, будет принято решение о строительстве нвого моста или проведении ремонта старого.