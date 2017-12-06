6 декабря перед матчем с венгерской «Альбой» на Falcon Club баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮФНПА) в Беларуси, сообщает пресс-служба «драконов».

Сотрудничество будет направлено на противодействие насилию в отношении женщин и девочек в нашей стране. Соглашение такого рода заключается в Беларуси впервые.

Тематика противодействия насилию в отношении женщин и девочек, в качестве направления для совместного сотрудничества, была выбрана не случайно. Ведь, согласно международной статистике, каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуальным насилием со стороны человека, который ей знаком. Именно поэтому транслирование посыла «Остановим насилие в отношении женщин и девочек!» в сотрудничестве с представителями самых различных сфер, в том числе и спорта, крайне важно для борьбы с этим глобальным вызовом.

Юрий Шакола (генеральный директор «Цмокі-Мінск»):

— Сегодняшнее мероприятие — это еще один шаг нашего клуба вперед. Мы рады вниманию фонда ООН в области народонаселения к нам. Это говорит о том, что «Цмокі» имеют определенное влияние на общественное сознание. Мы с радостью принимаем участие в такой акции, которая, на наш взгляд, сделает людей лучше. Помимо прочего, «Цмокі» осуществляют социальную функцию, и сотрудничество с фондом ООН в области народонаселения — важный опыт. Мы надеемся, что это поможет сделать наше общество лучше.

Елена Касько (заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮФНПА) в Беларуси):

— Крайне важно говорить о проблематике насилия в отношении женщин и девочек с позиции решений, возможностей и взаимного сотрудничества. Заключение соглашения с сильнейшим баскетбольным клубом страны «Цмокi-Мiнск» даст нам возможность вести активную работу с населением в направлении формирования нетерпимого отношения к насилию во всех его проявлениях. Мы с нетерпением ждем старта нашего сотрудничества и искренне верим, что подписание соглашения позволит нам сделать еще один шаг навстречу миру, где каждая девочка и женщина будет чувствовать себя безопасно и уверенно.

Сотрудничество между баскетбольным клубом «Цмокi-Мiнск» и Фондом ООН в области народонаселения (ЮФНПА) в Беларуси предполагает различные активности, направленные на изменение отношения белорусского общества к этой проблематике. Запланировано проведение тематических баскетбольных матчей, которые позволят еще раз напомнить белорусам о неприемлемости насильственного поведения, ведение активной работы в медиа, проведение общественных мероприятий с фокусом на этой тематике.

6-го декабря в рамках обозначенного соглашения состоялся первый тематический баскетбольный матч, который завершился победой команды «Цмокі-Мінск». В этот день каждый игрок клуба вышел на спортивную арену с призывом «Остановим насилие в отношении женщин и девочек!». Во время матча также состоялось транслирование видеообращения с участием спортсменов команды «Цмокi-Мiнск» о недопустимости проявления насилия в отношении женщин и девочек, в рамках ежегодной кампании «16 активных дней против насилия в отношении женщин».