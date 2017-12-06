Исследование: Из-за кризиса в Беларуси в два раза выросло число бедных

За последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза. Сложности с обеспечением базовых потребностей испытывает почти треть населения страны, такой вывод следует из работы научного сотрудника центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля. Специалист исследовал уровень абсолютной бедности на основании официальных данных, касающихся выборочных обследований домашних хозяйств по уровню жизни за период с 2009 по 2016 годы.



Фото: Reuters

Как рассказал Naviny.by экономист Олег Мазоль, уровень абсолютной бедности оценивался на основе сопоставления расходов населения (среднедушевые расходы домашнего хозяйства в среднем за месяц) с рассчитанным минимумом средств, необходимых для удовлетворения базовых потребностей человека (черта бедности)*.

* Для определения черты бедности использовалась широко применяемая в международной практике методика оценки основных потребностей (cost of basic needs approach). На первом этапе определялась продовольственная часть черты бедности: (1) рассчитывалась цена одной калории продуктов (с учетом разницы цен по регионам Беларуси), формирующих потребительскую корзину семьи из четырех человек; (2) полученная в разрезе регионов цена использовалась для оценки стоимости суточной физиологической нормы потребления калорий для домашнего хозяйства в зависимости от его половозрастного состава, в соответствии с нормативом Минздрава; (3) на основе (2) оценивалась продовольственная черта бедности в среднедушевом разрезе домашнего хозяйства. На втором этапе оценивалась непродовольственная часть черты бедности как фиксированная доля расходов на непродовольственные товары и услуги в общей структуре потребительских расходов малообеспеченных домашних хозяйств. Сумма продовольственной и непродовольственной частей и формировала черту бедности. Для сравнения: Белстат считает, что человек находится за чертой бедности, когда уровень его среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума. В 2016 году расчетная величина БПМ в среднем на душу населения составила 173,1 рубля в месяц.

Исследование показало, что с 2009 по 2016 годы самый высокий уровень абсолютной бедности наблюдался в 2011 году и составлял 32,58% населения. К 2014 году он снизился до 14,87% населения, но затем снова вырос и в 2016 году составил 29,3% населения.«Если расходы населения превышали черту бедности, то домашнее хозяйство не считалось бедным; в противном случае домашнее хозяйство относилось к категории бедных», — рассказывает Олег Мазоль.

«Рост абсолютной бедности в последние годы обусловлен кризисными явлениями в отечественной экономике, которые привели к сокращению реальных доходов и, соответственно, расходов населения», — отмечает экономист.

При этом в сельской местности уровень абсолютной бедности выше, чем в городе. В 2016 году он составил 40,55% населения, в то время как в городе — 25,27% населения. Это связано с тем, что доходы сельских жителей ниже, чем в городе и в целом по стране.

«Средняя зарплата в районных центрах и сельской местности как минимум на 20% меньше, чем в среднем по республике, а в сельской местности она еще меньше, чем в райцентрах. Все это ведет к тому, что в сельской местности у людей меньше доходов. Как следствие, они могут меньше тратить», — объясняет научный сотрудник BEROC.

Исследование позволило выявить категории населения, которые находятся в группе риска и могут оказаться за чертой бедности. В числе таковых оказались многодетные семьи и семьи с малолетними детьми, а также домашние хозяйства, членами которых являются безработные либо матери-одиночки.

Такие группы риска нуждаются в дополнительной социальной поддержке государства.

В качестве возможных первоочередных мер указывается увеличение пособия по безработице. А для борьбы с бедностью в сельской местности следует создавать условия для формирования семейного бизнеса, в первую очередь, в сельском хозяйстве, «чтобы население не ориентировалось только на наемный труд в СПК и оставшихся госпредприятиях, и у сельских жителей были возможности обеспечить самих себя».

«Только в таком варианте возможно прекратить отток населения из сельских районов и начать новый этап в развитии белорусской деревни», — отмечает Олег Мазоль.

Принятые недавно законы, направленные на либерализацию бизнеса в стране, он считает шагом в правильном направлении, но жителям деревень нужно создать условия не просто для того, чтобы войти в бизнес, но и возможность для его прибыльного функционирования. В частности, необходимо создавать центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы и так далее, считает эксперт.

Напомним, по официальной статистике, в третьем квартале 2017 года малообеспеченными оказались 4,2% от всех домашних хозяйств. Во втором квартале их было ровно столько же, в первом — 4,3% от белорусских семей.