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Исследование: Из-за кризиса в Беларуси в два раза выросло число бедных
За последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза. Сложности с обеспечением базовых потребностей испытывает почти треть населения страны, такой вывод следует из
Как
Исследование показало, что с 2009 по 2016 годы самый высокий уровень абсолютной бедности наблюдался в 2011 году и составлял 32,58% населения. К 2014 году он снизился до 14,87% населения, но затем снова вырос и в 2016 году составил 29,3% населения.«Если расходы населения превышали черту бедности, то домашнее хозяйство не считалось бедным; в противном случае домашнее хозяйство относилось к категории бедных», — рассказывает Олег Мазоль.
«Рост абсолютной бедности в последние годы обусловлен кризисными явлениями в отечественной экономике, которые привели к сокращению реальных доходов и, соответственно, расходов населения», — отмечает экономист.
При этом в сельской местности уровень абсолютной бедности выше, чем в городе. В 2016 году он составил 40,55% населения, в то время как в городе — 25,27% населения. Это связано с тем, что доходы сельских жителей ниже, чем в городе и в целом по стране.
«Средняя зарплата в районных центрах и сельской местности как минимум на 20% меньше, чем в среднем по республике, а в сельской местности она еще меньше, чем в райцентрах. Все это ведет к тому, что в сельской местности у людей меньше доходов. Как следствие, они могут меньше тратить», — объясняет научный сотрудник BEROC.
Исследование позволило выявить категории населения, которые находятся в группе риска и могут оказаться за чертой бедности. В числе таковых оказались многодетные семьи и семьи с малолетними детьми, а также домашние хозяйства, членами которых являются безработные либо матери-одиночки.
Такие группы риска нуждаются в дополнительной социальной поддержке государства.
В качестве возможных первоочередных мер указывается увеличение пособия по безработице. А для борьбы с бедностью в сельской местности следует создавать условия для формирования семейного бизнеса, в первую очередь, в сельском хозяйстве, «чтобы население не ориентировалось только на наемный труд в СПК и оставшихся госпредприятиях, и у сельских жителей были возможности обеспечить самих себя».
«Только в таком варианте возможно прекратить отток населения из сельских районов и начать новый этап в развитии белорусской деревни», — отмечает Олег Мазоль.
Принятые недавно законы, направленные на либерализацию бизнеса в стране, он считает шагом в правильном направлении, но жителям деревень нужно создать условия не просто для того, чтобы войти в бизнес, но и возможность для его прибыльного функционирования. В частности, необходимо создавать центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы и так далее, считает эксперт.
Напомним, по официальной статистике, в третьем квартале 2017 года малообеспеченными
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За последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза. Сложности с обеспечением базовых потребностей испытывает почти треть населения...
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