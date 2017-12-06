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Авдонин: золотовалютные резервы Беларуси росли весь 2017 год
07.12.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
По сообщению управления информации и общественных связей Нацбанка, золотовалютные резервы Беларуси на текущий момент составляют 7,413 миллиарда долларов в эквиваленте, вместе с тем на рынке валют наблюдается незначительное падение курса белорусского рубля к доллару и евро.
© Sputnik/ Павел Лисицын
Экономический обозреватель Алексей Авдонин в беседе на радио Sputnik Беларусь проанализировал текущую экономическую ситуацию.
"В настоящее время ресурсов для исполнения своих обязательств у Республики Беларусь достаточно, все средства аккумулированы, весь 17-й год происходил рост золотовалютных запасов. Даже в случае возникновения дефицита в инвалюте Нацбанк в достаточно короткие сроки может погасить данный спрос и обеспечить стабилизацию белорусского рубля", — отмечает Авдонин.
О причинах инфляционных ожиданий вы узнаете в беседе с экономическим обозревателем Алексеем Авдониным на радио Sputnik Беларусь.
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Экономический обозреватель Алексей Авдонин прокомментировал радио Sputnik Беларусь информацию Нацбанка о росте золотовалютных резервов и неоправданные...
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