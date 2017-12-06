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Стало очень неудобно: мнения минчан о закрытии перехода возле "Замка"
07.12.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Наземный переход напротив торгового центра "Замок"
В минувшую субботу грузовик ЗИЛ совершил наезд на группу людей, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Погибла девочка, четыре человека получили травмы.
В четверг днем рабочие завершили установку на месте ДТП ограждающего забора. Светофоры к тому времени были уже демонтированы. Остановочный пункт "Площадь Государственного флага", который находится на противоположной стороне проспекта, ликвидирован. Остановка возле "Замка" функционирует.
Для пешеходов в месте бывшего перехода установили табличку, в котором предлагается воспользоваться подземным переходом в 360 метрах отсюда. Людям приходится идти пешком целую остановку. Некоторые жалуются, что им неудобно, особенно если направляются из магазина с сумками.
"Добираться до работы тяжело. Очень неудобно переходить к магазину стало", — отметили минчане.
Пешеходы обратили внимание, что подземный переход не оборудован пандусами, что делает его неудобным для людей с инвалидностью.
"Может быть, его все-таки оборудуют пандусами, потому что здесь очень много культурных сооружений, выставочный комплекс, магазин. Конечно, необходимо для пожилых людей, для инвалидов", — сказал собеседник.
В пресс-службе Мингорисполкома сообщили, что официальный комментарий по поводу нововведения будет дан в пятницу.
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В четверг наземный переход, на котором случилось смертельное ДТП, ликвидировали; пешеходов отправляют к "подземке" в 360 метрах. Смотрите, что думают минчане по...
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