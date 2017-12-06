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Как выглядит идеал спортивного женского тела в разных странах

07.12.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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Международная компания Fitrated выяснила, как будет выглядеть идеально стройная и спортивная женщина по мнению жителей разных стран.

Дизайнерам из 15 стран выслали фото 28-летней девушки и попросили в фотошопе изменить ее тело так, чтобы приблизить к идеалу стройности и подтянутости.


Фото: fitrated.com

Большинство «подтянуло» талию и сделало акцент на мышцы живота. Зато руки модели, по-видимому, меняли меньше всего.


Фото: fitrated.com

Образ идеального женского тела по-прежнему отличается в разных странах, заключили авторы эксперимента. И подчеркнули: быть спортивным следует не для того, чтобы соответствовать общепринятым представлениям о красоте тела, а ради собственного здоровья и комфорта.

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Международная компания Fitrated выяснила, как будет выглядеть идеально стройная и спортивная женщина по мнению жителей разных стран.

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