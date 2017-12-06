Разбежка между богатыми и бедными - в 1,5 раза. Как доходы и расходы семей отличаются по регионам

Средняя белорусская семья в январе-сентябре ежемесячно располагала суммой в 1026,7 рубля. У жителей городов эта сумма составляет 1 096,3 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 843,4 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти суммы отличаются по регионам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам жители Минска — почти 1371,2

рубля, а отстают — жители Могилевской области — 914,5 рубля. Разбежка между самыми богатыми семьями (минчанами) и бедными (витебскими) — почти 1,5 раза.

Какими суммами ежемесячно располагали семьи в январе-сентябре этого года, в рублях Регион Сумма Могилевская область 914,5 Гродненская область 947 Гомельская область 927,1 Витебская область 920,7 Брестская область 1 018 Минская область 987,7 Минск 1 371,2 по стране

Жители Минска занимают первое место и по ежемесячным денежным расходам (1334,3 рубля). Для сравнения: в Гомельской области этот показатель составляет 861,5 рубля.

Потребительские расходы — траты на питание, алкоголь и оплату услуг — выше всего также у минских семей (1 015,2 рубля).

Ежемесячные денежные расходы семей в январе-сентябре этого года, в рублях Регион Сумма Из них на потребительские расходы — питание, алкоголь и оплату услуг Могилевская область даныне отсуствуют 647,5 Гродненская область 878,9 678,6 Гомельская область 861,5 659,3 Витебская область 862,2 669,3 Брестская область 941,8 730 Минская область 916,7 693,6 Минск 1334,3 1 015,2 страна

Напомним, в третьем квартале 2017 года малообеспеченными оказались 4,2% от всех домашних хозяйств. Во втором квартале их было ровно столько же, в первом — 4,3% от белорусских семей.