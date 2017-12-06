Разбежка между богатыми и бедными - в 1,5 раза. Как доходы и расходы семей отличаются по регионам

Средняя белорусская семья в январе-сентябре ежемесячно располагала суммой в 1026,7 рубля. У жителей городов эта сумма составляет 1 096,3 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 843,4 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти суммы отличаются по регионам.
Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам жители Минска — почти 1371,2
рубля, а отстают — жители Могилевской области — 914,5 рубля. Разбежка между самыми богатыми семьями (минчанами) и бедными (витебскими) — почти 1,5 раза.
Какими суммами ежемесячно располагали семьи в январе-сентябре этого года, в рублях
Регион
Сумма
Могилевская область
914,5
Гродненская область
947
Гомельская область
927,1
Витебская область
920,7
Брестская область
1 018
Минская область
987,7
Минск
1 371,2
по стране
Жители Минска занимают первое место и по ежемесячным денежным расходам (1334,3 рубля). Для сравнения: в Гомельской области этот показатель составляет 861,5 рубля.
Потребительские расходы — траты на питание, алкоголь и оплату услуг — выше всего также у минских семей (1 015,2 рубля).
Ежемесячные денежные расходы семей в январе-сентябре этого года, в рублях
Регион
Сумма
Из них на потребительские расходы — питание, алкоголь и оплату услуг
Могилевская область
даныне отсуствуют
647,5
Гродненская область
878,9
678,6
Гомельская область
861,5
659,3
Витебская область
862,2
669,3
Брестская область
941,8
730
Минская область
916,7
693,6
Минск
1334,3
1 015,2
страна
Напомним, в третьем квартале 2017 года малообеспеченными оказались 4,2% от всех домашних хозяйств. Во втором квартале их было ровно столько же, в первом — 4,3% от белорусских семей.
Комментарии