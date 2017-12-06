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Разбежка между богатыми и бедными - в 1,5 раза. Как доходы и расходы семей отличаются по регионам

07.12.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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Средняя белорусская семья в январе-сентябре ежемесячно располагала суммой в 1026,7 рубля. У жителей городов эта сумма составляет 1 096,3 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 843,4 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти суммы отличаются по регионам.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Лидируют по ежемесячным располагаемым ресурсам жители Минска — почти 1371,2
рубля, а отстают — жители Могилевской области — 914,5 рубля. Разбежка между самыми богатыми семьями (минчанами) и бедными (витебскими) — почти 1,5 раза.

Какими суммами ежемесячно располагали семьи в январе-сентябре этого года, в рублях
Регион Сумма

Могилевская область

 914,5

Гродненская область

 947

Гомельская область

 927,1

Витебская область

 920,7

Брестская область

 1 018

Минская область

 987,7
Минск 1 371,2
по стране  

Жители Минска занимают первое место и по ежемесячным денежным расходам (1334,3 рубля). Для сравнения: в Гомельской области этот показатель составляет 861,5 рубля.

Потребительские расходы — траты на питание, алкоголь и оплату услуг — выше всего также у минских семей (1 015,2 рубля).

Ежемесячные денежные расходы семей в январе-сентябре этого года, в рублях
Регион Сумма Из них на потребительские расходы — питание, алкоголь и оплату услуг

Могилевская область

 даныне отсуствуют 647,5

Гродненская область

 878,9 678,6

Гомельская область

 861,5 659,3

Витебская область

 862,2 669,3

Брестская область

 941,8 730

Минская область

 916,7 693,6
Минск 1334,3 1 015,2
страна    

Напомним, в третьем квартале 2017 года малообеспеченными оказались 4,2% от всех домашних хозяйств. Во втором квартале их было ровно столько же, в первом — 4,3% от белорусских семей.

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Теги: Минск
 
 
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Средняя белорусская семья в январе-сентябре ежемесячно располагала суммой в 1026,7 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти суммы отличаются по регионам.

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