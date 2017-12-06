Товарооборот БУТБ вырос на 30 процентов





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" увеличила товарооборот в январе-ноябре 2017 года на 30 процентов, заключив сделки на 2,8 млрд белорусских рублей.

Наибольший удельный вес в общебиржевом обороте обеспечила секция лесопродукции, объем сделок в которой превысил 1 млрд белорусских рублей , что на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В частности, продажи круглого леса на внутреннем рынке выросли на 72% до 480 млн белорусских рублей, а экспорт пиломатериалов - на 38% до 279 млн белорусских рублей.

"Эти две позиции обеспечили 72% от общего оборота по секции. Впрочем, другие группы товаров также продемонстрировали положительную динамику. Так, объем реализации услуг по заготовке древесины вырос на 21% до 35 млн белорусских рублей, продажи бумаги для нужд отечественных предприятий прибавили 69%, составив 25 млн белорусских рублей, а экспорт топливной щепы увеличился более чем в 920 раз, достигнув 64 млн белорусских рублей", - рассказал Роман Янив.

По его словам, единственной позицией, ушедшей в минус по итогам января-ноября, стали круглые лесоматериалы, поставляемые на экспорт, что обусловлено плановым сокращением вывоза необработанной древесины за рубеж и переключением на продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Секция металлопродукции, впервые за многие годы уступившая пальму первенства лесному товарному направлению, завершила отчетный период с ростом в 15%.

Львиная доля сделок в стоимостном выражении пришлась на черные металлы и изделия из них. С начала года белорусские предприятия закупили данной продукции на 780 млн белоруских рублей, превзойдя на 8% результат 2016 года. Второе место по объемам товарооборота занял уголь, третье - электротехническая продукция, сообщила БЕЛТА .

Секция сельхозпродукции также вышла в плюс. В абсолютных величинах объем сделок с данной категорией товаров достиг 523 млн белорусских рублей, обеспечив прирост 20% по сравнению с прошлым годом. Восходящий тренд был характерен и для молочной продукции. В частности, поставки сухого молока на внутренний рынок увеличились в 12 раз, превысив 5 млн белоруских рублей, а сливочного масла продано более чем на 2 млн белорусских рублей, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Кроме того, выросли продажи мяса для потребления внутри страны. Сумма сделок с этим товаром преодолела отметку в 12 млн белорусских рублей, обеспечив рост на 82%. Из экспортных позиций положительная динамика наблюдалась только по техническому казеину.

Вклад в общебиржевой оборот секции промышленных и потребительских товаров составил 242 млн белорусских рублей, прибавив 53% по сравнению с прошлым годом. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и комплектующими. По состоянию на 1 декабря 2017 года на БУТБ аккредитовано 18 тыс. 436 компаний, включая 3 тыс. 808 нерезидентов из 59 стран мира.