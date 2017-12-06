Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выполнил обещание и после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы над «Манчестер Сити» пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро.



Фото: facebook.com/fcshakhtar

«Шахтер» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне в официальных матчах. До этого команда Хосепа Гвардиолы не проигрывла 21 матч кряду.

— Практически идеальная игра. Выиграть у «Сити» непросто, мы сыграли дисциплинированно в обороне и всегда качественно выходили в атаку. Это самая веселая пресс-конференция в моей жизни, все смеются, все улыбаются.

Что сделаю, если выйдем в финал Лиги чемпионов? Нам сейчас нужно думать об игре с «Зарей».

С кем не хотим сыграть в плей-офф? Честно говоря, еще не думал. Нам нужно смаковать этот прекрасный момент, отличную победу. Мы должны гордиться победой украинской команды.

Какой Зорро больше нравится, Алена Делона или Антонио Бандероса? Сложно ответить. Сейчас больше всего мне нравится Зорро Паулу Фонсеки.

Я оделся в коридоре, ребята меня не видели, хотя очень хотели. Я думаю, что эта шутка будет существовать еще очень долго.

Хотел бы сегодняшнюю победу посвятить президенту, который верит в нас и всегда находится рядом. И, конечно же, болельщикам, которые сегодня заполнили стадион, и всем украинским фанатам, которые болели за нас, — приводит слова Паулу Фонсеки Xsport.ua .

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