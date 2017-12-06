Беспилотные машины, смерть морализма, политика как развлечение и одинокие люди

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Бизнесмен Виктор Прокопеня дал прогноз о том, что нас ждет через 20 лет.

В интервью журналу «Большой» IT-бизнесмен рассказал о том, какой видит жизнь через пару десятков лет:

- Через двадцать? По дорогам во многих странах уже давно запрещено движение пилотируемым автомобилям — беспилотные автомобили везде.

Интернет со скоростью в десятки раз быстрее текущей доступен почти на всей планете.

Очень многие болезни побеждены благодаря микроскопическим роботам, при этом качественная медицина — огромная статья расходов.

За большие деньги доступны невероятные способы улучшить свое тело: в восемьдесят лет можно чувствовать себя на двадцать.

Государства потеряли большое количество своей власти вследствие развития распределенных систем.

Нет никаких клавиатур и мышек — информация поступает из мозга сразу в мобильное устройство.

Никаких мобильных телефонов и компьютеров — изображения проецируются прямо на сетчатке глаза. Теперь телевизор — это не физический объект, а программа.

Каменный век закончился не потому, что закончились камни; то же самое случилось и с нефтью — нефтяной век закончился. Невероятный прогресс в архитектуре: здания теперь могут двигаться в разных измерениях. Нет больше размеров одежды: она сама подстраивается под тело, может сама себя очищать.

Хакеры взломали несколько больших мессенджеров и опубликовали переписку сотен миллионов пользователей — морализм окончательно скончался.

Потребление сильно сдвинулось от материального к цифровому.

Все большее количество отраслей превращается в развлечение — политика, новости, погода и т. д.

Все больше одиноких людей: стабильная семья теперь большая роскошь.

Большая поляризация доходов, огромная урбанизация населения.

Будет очень интересно.

Дал Виктор Прокопеня и свой прогноз по рынку труда:

- Безусловно, специалисты, которые смогут создавать продукты с помощью искусственного интеллекта, будут пользоваться большим спросом. Идея, что можно получить какую-то профессию и быть востребованным всю жизнь, безусловно, умрет. Я думаю, что куда важнее воспитывать в ребенке определенные качества, которые будут полезны в будущем. Еще думаю, что, наверное, одним из самых ценных качеств в будущем будет открытость.