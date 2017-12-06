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Нашумевшую эротическую мелодраму признали самым скучным фильмом в истории
07.12.2017 16:57 — Разное | Ежедневник
В Великобритании на основе опроса критиков и зрителей составили рейтинг 20 самых скучных фильмов в истории кинематографа. Лидером стал эротический любовный роман «50 оттенков серого».
В опросе, проведенном журналом, участвовали 2 тыс. жителей страны, достигших совершеннолетнего возраста. Первое место заняла кинолента «Пятьдесят оттенков серого» 2015 года (34% респондентов). Фильм был снят по одноименной книге британской писательницы Эрики Джеймс.
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В Великобритании на основе опроса критиков и зрителей составили рейтинг 20 самых скучных фильмов в истории кинематографа. Лидером стал эротический любовный роман...
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