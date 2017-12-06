Скучное кино про БДСМ и 9 других картин. Рейтинг худших фильмов этого года

Американское издание Rolling Stone опубликовало список из десяти худших кинолент, которые вышли на экраны в 2017 году.





Первое место досталось фантастическому блокбастеру «Трансформеры: Последний рыцарь». Авторы рейтинга пишут, что фильм эксплуатирует старые и надоевшие клише.

На втором месте — экранизация книжного цикла Стивена Кинга «Темная Башня». Кинокритики назвали ленту «пособием по тому, как полностью испортить адаптацию».

Третья строчка досталась БДСМ-мелодраме «На пятьдесят оттенков темнее», которую авторы называют скучной.

В топ-10 худших картин также вошли «Песня за песней» Терренса Малика, «Мумия» с Томом Крузом, приключенческий боевик «Между нами горы» с Эльбой и Кейт Уинслет, «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона, вторая часть комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» и драма «Субурбикон» Джорджа Клуни. Завершает антирейтинг анимационная лента «Эмоджи фильм».

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