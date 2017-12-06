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Гусев: без серьезных усилий войны США и КНДР избежать не удастся
07.12.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние воинственные заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке Вашингтона к нанесению удара по КНДР, а также являются
© AFP/ SAUL LOEB
Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что открытым остается только один вопрос — когда именно начнется война. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация о том, что в оборонном бюджете Южной Кореи на следующий год выделены средства на ликвидацию Ким Чен Ына.
Директор Института стратегического планирования РФ, доктор политических наук Александр Гусев в беседе на
"
В то же время, в сложившейся ситуации на США не может повлиять никто. Если на какую-то другую страну серьезное давление оказывается сразу, то это становится невозможным в случае с Соединенными Штатами и непрогнозируемым лидером страны Дональдом Трампом.
"Налицо двойные стандарты. С одной стороны, заявляют, что США заинтересованы в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое. Бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились. Поэтому необходимо сейчас прекратить военные учения. Но США не считают, что это может привести к очень серьезным последствиям", — сказал Александр Гусев.
Комментарий директора Института стратегического планирования РФ, доктора политических наук, профессора Александра Гусева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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