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Гусев: без серьезных усилий войны США и КНДР избежать не удастся

07.12.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние воинственные заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке Вашингтона к нанесению удара по КНДР, а также являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на МИД КНДР.

Гусев: без серьезных усилий войны США и КНДР избежать не удастся
© AFP/ SAUL LOEB
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Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что открытым остается только один вопрос — когда именно начнется война. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация о том, что в оборонном бюджете Южной Кореи на следующий год выделены средства на ликвидацию Ким Чен Ына.

Директор Института стратегического планирования РФ, доктор политических наук Александр Гусев в беседе на радио Sputnik высказал свое мнение о том, что необходимо предпринять для стабилизации ситуации и предотвращения военного сценария.

"Масштабные учения США и Южной Кореи достаточно серьезны. Они не только создают дестабилизирующую политическую ситуацию на Корейском полуострове, они нервируют население Северной Кореи. И в этой связи необходимо приложить серьезные усилия, чтобы нормализовать отношения", — сказал Гусев.

В то же время, в сложившейся ситуации на США не может повлиять никто. Если на какую-то другую страну серьезное давление оказывается сразу, то это становится невозможным в случае с Соединенными Штатами и непрогнозируемым лидером страны Дональдом Трампом.

"Налицо двойные стандарты. С одной стороны, заявляют, что США заинтересованы в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое. Бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились. Поэтому необходимо сейчас прекратить военные учения. Но США не считают, что это может привести к очень серьезным последствиям", — сказал Александр Гусев.

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Комментарий директора Института стратегического планирования РФ, доктора политических наук, профессора Александра Гусева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Александр Гусев прокомментировал Sputnik заявление МИД КНДР о неизбежности войны на полуострове и сообщения СМИ о расходах Южной Кореи на...

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