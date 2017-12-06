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Ехал на красный: СК завершил расследование дела о гибели пятерых детей на переезде

07.12.2017 17:41 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на железнодорожном переезде в Ивановском районе, в результате которого погибли 5 несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Напомним, трагедия произошла 15 сентября, около 18.30, на железнодорожном переезде дороги, ведущей от деревни Городец к деревне Юхновичи, что в пятнадцати километрах от Иваново. Водитель микроавтобуса Mercedes не убедился в отсутствии приближающегося транспорта, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение с поездом.

В результате ДТП на месте погибли 22-летний водитель, его 16-летний дальний родственник и двое племянников: 3-летняя девочка и 2-летний мальчик. Еще двое пассажиров: 15-летний подросток и 4-летняя девочка получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, где позже умерли.

Следователи установили, что фактическое количество пассажиров, находившихся в автомобиле, превышало количество, допустимое техническими характеристиками транспортного средства. Пассажиры не были обеспечены удерживающими устройствами, соответствующими весу и росту каждого ребенка и не были пристегнуты ремнями безопасности при их наличии.


В ходе расследования уголовного дела следователи установили все обстоятельства происшествия, а также события предшествовавшие ему. По выводам следствия, причиной ДТП и наступивших в результате него последствий явились действия водителя микроавтобуса, который нарушил требования нескольких пунктов правил дорожного движения.

Предварительное расследование в отношении умершего водителя автомобиля было прекращено на основании п. 7 ст. 29 УК Республики Беларусь (Уголовное дело не может быть возбуждено, а по возбужденному делу производство подлежит прекращению в отношении умершего. — Прим. AUTO.TUT.BY).

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Предварительное расследование в отношении умершего водителя автомобиля было прекращено на основании п. 7 ст. 29 УК Республики Беларусь.

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