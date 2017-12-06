|
Ехал на красный: СК завершил расследование дела о гибели пятерых детей на переезде
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на железнодорожном переезде в Ивановском районе, в результате которого погибли 5 несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Напомним,
В результате
Следователи установили, что фактическое количество пассажиров, находившихся в автомобиле, превышало количество, допустимое техническими характеристиками транспортного средства. Пассажиры не были обеспечены удерживающими устройствами, соответствующими весу и росту каждого ребенка и не были пристегнуты ремнями безопасности при их наличии.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили все обстоятельства происшествия, а также события предшествовавшие ему. По выводам следствия, причиной ДТП и наступивших в результате него последствий явились действия водителя микроавтобуса, который нарушил требования нескольких пунктов правил дорожного движения.
Предварительное расследование в отношении умершего водителя автомобиля было прекращено на основании п. 7 ст. 29 УК Республики Беларусь (Уголовное дело не может быть возбуждено, а по возбужденному делу производство подлежит прекращению в отношении умершего. — Прим. AUTO.TUT.BY).
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительное расследование в отношении умершего водителя автомобиля было прекращено на основании п. 7 ст. 29 УК Республики Беларусь.
|
Архив (Разное)
Комментарии