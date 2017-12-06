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Видеомост Минск – Тель-Авив "Спорная столица"
07.12.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Признание США Иерусалима столицей Израиля, возможный перенос посольства, позиция российского МИДа, мнение белорусской стороны, взгляд из Израиля – как отразится на ситуации с безопасностью в регионе, об этом и многом другом поговорят:
В Минске:
В Тель-Авиве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 8 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31. Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В пятницу, 8 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Тель-Авив по факту признания США города Иерусалима столицей...
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