ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеомост Минск – Тель-Авив "Спорная столица"

07.12.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Признание США Иерусалима столицей Израиля, возможный перенос посольства, позиция российского МИДа, мнение белорусской стороны, взгляд из Израиля – как отразится на ситуации с безопасностью в регионе, об этом и многом другом поговорят:

В Минске:

 

  •  политический обозреватель, эксперт Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей ПАЛАГИН.

 

В Тель-Авиве:

 

  • директор института стран Восточной Европы и СНГ, депутат кнессета XV созыва Александр ЦИНКЕР.

 

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 8 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31. Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 8 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Тель-Авив по факту признания США города Иерусалима столицей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Токсичная дружба: как избавиться от навязчивого коллеги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика