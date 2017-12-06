Признание США Иерусалима столицей Израиля, возможный перенос посольства, позиция российского МИДа, мнение белорусской стороны, взгляд из Израиля – как отразится на ситуации с безопасностью в регионе, об этом и многом другом поговорят:

В Минске:

политический обозреватель, эксперт Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей ПАЛАГИН.

В Тель-Авиве:

директор института стран Восточной Европы и СНГ, депутат кнессета XV созыва Александр ЦИНКЕР.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 8 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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