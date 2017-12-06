Токсичная дружба: как избавиться от навязчивого коллеги

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Иногда отношения на работе из приятных становятся невыносимыми — и с этим срочно нужно что-то делать.

Рабочие места — это забавные маленькие экосистемы. Вы проводите все свое время, работая и развивая сложные отношения с каждым — от охранника до вашего соседа по столу, — но иногда эти хрупкая рабочая дружба может разладиться.

Может быть, кто-то стащил ваш любимый аромат LaCroix из офисного холодильника или вы поняли, что лучше выслушаете рев пожарной тревоги, чем коллегу, в очередной раз жалующегося на бестолкового начальника. То, что когда-то приносило радость, теперь сводит вас с ума за восьмичасовой рабочий день, и пришло время сойти с этого поезда. Конечно, вы не можете перестать появляться на работе или устроить крупную разборку. Вы — дипломатичный взрослый, черт возьми, и вы справитесь с этим, как профессионал.

Вот как определить, что трудовые отношения стали высасывать ваши умственные и эмоциональные ресурсы — и как вытащить себя из этой ловушки.

Доверьтесь шестому чувству — и проверьте свою производительность

Когда дружеские рабочие отношения портятся, изменения часто незначительны и ухудшаются со временем. Раньше вы находили общий язык благодаря «Игре престолов» или взаимной ненависти к корпоративной лиге софтбола, но вдруг вы осознаете, что что-то изменилось. Это может показаться очевидным, но первый шаг — обратить внимание на ваше собственное поведение. Как вы себя чувствуете на работе? Как вы себя ведете до или после общения с коллегами — вы энергичны и в хорошем настроении или сердиты и обижены? У вашего лучшего офисного друга могут быть самые лучшие намерения, но если после общения с ним вы чувствуете себя хуже, чем до, это тревожный сигнал.

Также обратите внимание, как приятель влияет на вашу работу. Кто-то нависает над вашим столом, пока вы пытаетесь успеть до дедлайна, и рассказывает о том, что лето никогда не заканчивается? Вы тратите впустую часы на «попить кофе» — обычный эвфемизм для бессмысленных бесед, — в то время, когда должны работать? Проводите ли вы половину дня, читая о некомпетентном руководстве или коллегах? Чувствуете ли вы, что откладываете свои собственные цели или постоянно играете в догонялки? Люди не зря любят повторять высказывание: «Вы — это среднее между пятью людьми, с которыми вы проводите больше всего времени». Ведь это правда.

Можно с уверенностью сказать, что дружба стала проблемой, «если вы слишком много жалуетесь своим друзьям на этого человека, если вы обнаруживаете, что он занимает слишком много места в вашей жизни, или если вас напрягает быть с ним рядом, так как он слишком много жалуется, сплетничает или выражает негатив», — говорит Лесли Олдерман, психотерапевт из Нью-Йорка.

Еще один хороший вопрос, который вы можете задать себе: «Насколько позитивно присутствие этого человека в моей жизни?»

Как только вы определили проблему, у вас есть несколько различных вариантов, как действовать.

Ограничивайте отношения

Рабочие места настолько тесны, что вам может показаться, что отстраниться невозможно. У Олдерман есть решение, которое можно назвать «уменьшением», и оно помогает справиться с потоками сообщений в Slack, сеансами нытья или счастливыми часами, которые превращаются в мучение. Суть в том, чтобы стать немного более занятыми. «Вы не отвечаете на их сообщения так же быстро, как обычно, вы как бы отстраняетесь, — говорит она. — Люди начинают понимать, что вы не так доступны». Это такое медленное угасание отношений, которое устраняет конфронтацию и помогает вам спокойно избегать негатива.

Установите (и поддерживайте) границы

Правила могут сделать ваши взаимоотношения намного проще. Если вы обедаете вместе каждый день, скажите, что вам нужно работать или вы хотите прогуляться в одиночестве, чтобы освежить голову. Вы можете чувствовать себя странно, говоря это, но, когда вы наслаждаетесь 45-минутной блаженной, беззаботной тишиной, странность не имеет значения. Или проведите границу в другом месте. Если надоедливый приятель любит говорить о коллегах или общих друзьях или вспоминать старые обиды, переводите разговор на что-то более приятное. Например, ремейк любимого шоу. Или политику.

Старайтесь не принимать близко к сердцу их чувства

Если вы впитываете чужой стресс или негатив, пришло время создать защитное поле. Их проблемы — не ваши проблемы, говорит Олдерман, поэтому старайтесь не принимать близко к сердцу их поведение и не злиться из-за них. Знаете таких людей, которые делают свою работу, избегают этой социальной ерунды и отправляются домой к жене и детям или домашнему хорьку? Он может показаться антисоциальным, но на самом деле он — профессионал, и можно поспорить, что он не приносит домой никакой драмы.

Скажите прямо

Если ваш коллега-друг не понимает намеков, переходите в наступление и объяснитесь. Будьте решительными, но не оставляйте недосказанностей, и, как замечает Олдерман, «коллега, скорее всего, не обидится, если вы просто объясните: у вас завал на работе, и вам нужно намного больше сосредоточиться и намного меньше болтать. Тогда вы не будете чувствовать, будто критикуете его». Попробуйте написать сценарий на случай, если вы переволнуетесь и забудете, что планировали сказать. Если коллега не хочет считаться с новыми границами, значит, придется продолжать гнуть свою линию: «Извини, я сейчас так занят».

Спасение дружбы

В крупной организации или в случае, если вы не хотите поддерживать отношения, проще разорвать их совсем. Но если вы хотите сохранить дружбу вне работы, вам стоит завести разговор по совету Олдерман: «Знаешь, ты отличный друг, но я не могу говорить о том, что так тебя волнует, потому что для меня это слишком, так что можем мы сохранить отношения более профессиональными?» Неудобно? Вроде того. Но подумайте об этом: 15-минутная беседа может спасти вас от многих часов выслушивания нытья. Если вы действительно близко дружите вне работы, вам может потребоваться честный разговор о том, насколько вам неприятно и как этого можно избежать.

Не идите на временные меры

Независимо от того, решили ли вы избегать их или сказать прямо, нужно действовать быстро. Усугубление ситуации может привести к мелким подлостям с противоположной стороны или к более сильной конфронтации в конечном итоге. Такого рода отношения создают длительные неприятные чувства, от которых трудно восстановиться, и последнее, что вам нужно, — содрогаться от необходимости ходить в офис каждый день. Короткий — хотя и неловкий — разговор предпочтительнее взрыва, которому предшествуют недели или месяцы кипящего негодования с обеих сторон.

Найдите нового друга

Наконец, если вы все еще избегаете решения, Олдерман советует задуматься о широкой картине: этот человек отнимает время, которое вы можете провести с кем-то более позитивным и поднимающим настроение. Исследования показывают, что наличие хорошего друга на работе делает вас продуктивнее, привлекательнее и счастливее. Одна паршивая овца не должна портить все стадо. Осмотритесь. Может быть, этот улыбающийся человек, сидящий неподалеку, который всегда говорит «доброе утро», может стать вашим новым другом и союзником… по крайней мере на некоторое время.

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